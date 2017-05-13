هل ألقى مجلس الدولة كرة اللهب في مرمى الرئاسة ؟

إيمان عوفأكد العديد من القانونيين والدستوريين أن قرار مجلس الدولة، اليوم، ترشيح المستشار يحيى الدكروري منفردًا بدلًا من اختيار ثلاثة مرشحين لرئاسة مجلس الدولة، وفقًا لقانون السلطة القضائية الذي سبق أن رفضه القضاة لإرسالهم لرئيس الجمهورية، هو احتجاج صامت من قِبل القضاة، وفي الوقت نفسه تطبيق لنص الم

إيمان عوف

أكد العديد من القانونيين والدستوريين أن قرار مجلس الدولة، اليوم، ترشيح المستشار يحيى الدكروري منفردًا بدلًا من اختيار ثلاثة مرشحين لرئاسة مجلس الدولة، وفقًا لقانون السلطة القضائية الذي سبق أن رفضه القضاة لإرسالهم لرئيس الجمهورية، هو احتجاج صامت من قِبل القضاة، وفي الوقت نفسه تطبيق لنص المادة 184 من الدستور.





يقول الحقوقي ناصر أمين، مدير المركز العربي لاستقلال القضاء، إن قرار مجلس الدولة صحيح مائة بالمائة من الناحية الدستورية، ولا يوجد به أي عيب قانوني؛ لأن النص الدستوري في المادة 184 لا يُلزم القضاة بتقديم ثلاثة أسماء كحد أدنى، بل إنه منحهم حق اختيار أقدم الأعضاء سنًّا، وهو ما فعلته الجمعية العمومية لمجلس الدولة، اليوم، ومن ثم فإن على رئيس الجمهورية التوقيع على اختيار تلك الجمعية إعمالًا للدستور الذي هو السلطة الأعلى من سلطة القانون الذي سبق أن رفضه القضاة.

وأشار أمين إلى أن الجمعية العمومية لمجلس الدولة قررت التحصن بالنص الدستوري الذي يؤكد حق الجمعية العمومية للهيئات القضائية فى اختيار ممثليها بصفة مستقلة بذاتها، بعيدة عن أي تدخُّل من قِبل السلطة التنفيذية أو أي سلطات أخرى.

وكان المجلس الأعلى للقضاء قد عقد اجتماعًا، الأسبوع قبل الماضي، وأبدى اعتراضه على قانون السلطة القضائية، وطرح استقالة مجلس إدارة النادي على الجمعية العمومية، ومطالبة رئيس محكمة النقض بالدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية لمحكمة النقض، والطعن على القانون بكل الطرق المقرَّرة قانونًا.

من جانبه اعتبر الخبير الدستوري عصام الإسلامبولي أن ما فعله مجلس الدولة، اليوم، بمثابة انتصار لاستقلال القضاء على أي محاولة للتدخل في شئونه، مشيرًا إلى أنه كقانوني فخور بهذه الطريقة التي اتبعها مجلس الدولة، حيث تحصن بالدستور الذي هو السلطة الأعلى للتشريع، وقوته أعلى من قوة القانون، مطالبًا بقية الهيئات القضائية بأن تسير على نفس المنهج، وأن تتخذ الدستور سبيلًا لها في توصيل رسالتهم للسلطة التنفيذية والتشريعية.

وأشار الإسلامبولي إلى أن لرئيس الجمهورية الآن إما أن يوقِّع على اختيار مجلس الدولة أو أن يختار من ثلاثة من أعضاء مجلس الدولة، لافتًا إلى أن المحكمة حجزت الدعوى التي أقامها ليوم 13 من شهر يونيو للطعن على قانون السلطة القضائية الذي أقره البرلمان وصدّق عليه رئيس الجمهورية، الشهر الماضي.

كانت الجمعية العمومية لمجلس الدولة قد قررت، عصر اليوم السبت، ترشيح يحيى دكروري النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، متمسكين بمبدأ الأقدمية وإرسال اسمه منفردًا لرئاسة الجمهورية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد أصدر قانون تنظيم تعيين رؤساء الجهات والهيئات القضائية برقم 13 لسنة 2017 ويتضمن القانون تعديلًا للقوانين الأربعة المنظِّمة للسلطة القضائية ومجلس الدولة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، وينص على أن يعين رئيس النيابة الإدارية ورئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية، من بين 3 من أقدم 7 أعضاء بكل هيئة، يرشحهم المجلس الأعلى لكل هيئة فيما عدا مجلس الدولة حيث ترشحهم الجمعية العمومية لمستشارى المجلس.

من جانبه يقول محمد أنور السادات، النائب السابق بمجلس النواب ورئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن قرار مجلس الدولة كان متوقعًا؛ لأنه إعمال للعُرف والتقاليد والدستور قبل كل ذلك، لافتًا إلى أنه متوقع للعديد من الأسباب التي أهمها أن القضاة المصريين مستقلون ولن يسمحوا بأن يتم المساس بذلك لأن الأمر أكبر منهم هم أنفسهم فهو أمر يتعلق بحقوق المصريين في قضاء عادل ونزيه، بالإضافة إلى الفتوى التي أصدرها قسم الفتوى والتشريع الأسبوع الماضي بقبول الطعن على قانون السلطة القضائية.

وتوقَّع الإسلامبولي أن يقوم الرئيس بإعادة الترشيح لمجلس الدولة مرة أخرى ويطلب منهم أن يلتزموا بقانون السلطة القضائية، وهنا قد يتولد صراع أو نزاع بين السلطة التنفيذية والقضائية، مثل كل المواجهات التي لا طائل منها والتي تتسبب بها سياسات غير مفهومة، وفي أغلب الأحيان غير منطقية.