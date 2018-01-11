هل أصبحت السيارات الصينية منافسًا للوكالات الكورية واليابانية؟

استقرار الحصة السوقية للعلامات الصينية بين 2016 و2017 أحمد شوقي شهد العامان الماضيان تدشين العديد من العلامات التجارية الصينينة في السوق المحلية مثل هايما وفاو وشيري وجاك وبايك سينوفا وزوتي؛ فضلا عن العديد من العلامات التجارية الأخرى. وراهن وكلاء هذه العلامات على العامل السعري لاقتناص شريحة من ال

استقرار الحصة السوقية للعلامات الصينية بين 2016 و2017





أحمد شوقي

شهد العامان الماضيان تدشين العديد من العلامات التجارية الصينينة في السوق المحلية مثل هايما وفاو وشيري وجاك وبايك سينوفا وزوتي؛ فضلا عن العديد من العلامات التجارية الأخرى. وراهن وكلاء هذه العلامات على العامل السعري لاقتناص شريحة من العملاء الراغبين في شراء سيارة منخفضة السعر؛ خاصة بعد الارتفاعات غير المسبوقة التي شهدتها سوق السيارات خلال العامين الماضيين على خلفية تقلبات أسعار الصرف انتهاءً بتحرير الجنيه.

من جانبه اعتبر علاء السبع رئيس مجلس الإدارة بشركة السبع أوتوموتيف أن السيارات الصينية منقسمة إلى شرائح وتنافس على فئة العملاء الراغبين في شراء سيارة بسعر منخفض ومن ثم لا يمكن اعتبارها منافسا للسيارات الكورية واليابانية بشكل عام.

وأوضح أن السيارة الصينية تستهدف بشكل رئيسي العميل الراغب في الشراء بأسعار تقل عن 200 ألف جنيه وتزيد قليلًا بالنسبة لشريحة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV؛ فالمنافسة هنا سعرية على شرائح معينة من السيارات.

وأضاف أن نجاح التوكيلات الصينية في تعزيز تنافسيتها بالسوق المحلية مرهون بعدة عوامل أهمها مواصفات السيارة والقدرة على تسويقها، والاهتمام بمراكز الخدمة والصيانة وخدمات الضمان.

وأشار إلى أن شركات عديدة قامت خلال الفترة الماضية بتدشين وكالات صينية جديدة في مصر ومن ثم تسعى لضمان نجاح هذه السيارات وللحفاظ على سمعتها ومن بينها: شركة القصراوية المتحدة التي دشنت هايما والمجموعة العربية للتجارة “وكيل جاك وبايك سينوفا، وشركة الأمل للسيارات وكيل BYD وشركة جي بي غبور أوتو الذي اعتمد على خبرته بتسويق أكثر من علامة صينية سواء عبر الانتشار الجغرافي لمراكز الخدمة أو التصنيع المحلي والجيوشي الوكيل الجديد للعلامة الصينية فاو.

ولفت إلى أن هؤلاء الوكلاء يتنافسون فيما بينهم للاستحواذ على شريحة عملاء السيارات الصينية مما يدفعهم لتعزيز خدمات ما بعد البيع وتحسين الخطط التسويقية، فضلًا عن أن هذه الشركات تسعى للحفاظ على سمعتها في السوق بعدم طرح منتجات منخفضة الجودة.

ونفى مصدر بإحدى شركات السيارات الكورية أن تكون السيارات الصينية بمثابة منافس لطرازات شركته؛ لافتًا إلى أن الفترة الماضية شهدت طرح العديد من الوكالات والطرازات الصينية لكنها لم تحدث تأثيرا في السوق باستثناء بعض الطرازات المحدودة ضمن شريحة سعرية منخفضة.

ولفت إلى أن السيارات الكورية واليابانية تتميز بأنها تحتفظ بقيمتها مع مرور الوقت ومن ثم يكون بمقدور العميل إعادة بيعها مرة أخرى وبسعر عال يمكنه من استبدال السيارة في حالة رغبته في ذلك مع دفع الفارق؛ لخلاف السيارات الصينية التي يكون من الصعب إعادة بيعها لأنها تفقد قيمتها بشكل سريع.

وأضاف أن كل علامة تجارية يكون لها عملاؤها الذين يسعون لاقتناء سياراتها ومن ثم يكون من الصعب أن يتخلوا عن ذلك لشراء سيارات مملوكة لعلامات تجارية أخرى.

لكنه في الوقت نفسه لفت إلى أن السيارات الصينية لبت مطالب شريحة من العملاء ذوي الدخول المنخفضة والمحدودة والذين لا تستهدفهم غالبية الطرازات الكورية واليابانية ومن ثم خلقت لنفسها سوقًا وسط شريحة من هؤلاء العملاء؛ دون أن تؤثر في العلامات التجارية الأخرى.

وقد بلغت الحصة السوقية للعلامات الصينية المشمولة في تقرير أميك (شيري- جيلي- هايما- بريليانس- ) 9.2% من مبيعات السيارات الملاكي البالغة 88.6 ألف وحدة خلال الشهور الإحدى عشر الأولى من 2017؛ فيما بلغت حصتها خلال الفترة المقابلة من 2016 نحو 8.9% من المبيعات الإجمالية البالغة 132.9 ألف وحدة؛ ما يعني أن الحصة السوقية للعلامات الصينية شهدت استقرارًا بين عامي 2016 و2017 مع زيادة طفيفة لم تتجاوز 0.3%.

وقال أحد موزعي السيارات إن الوضع الراهن يشير إلى صعوبة طرح علامات تجارية صينية أو طرازات جديدة خلال النصف الأول من العام الجاري؛ باستثناء إحدى الشركات التي تسعى للاستحواذ على إحدى العلامات حيث أوشكت على إتمام التعاقد مع الشركة الأم للإعلان عن طرحها محليًا رافضًا نشر تفاصيل الاتفاق قبل الإعلان عنه من قبل الوكيل.