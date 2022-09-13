هل آتت برامج شراء أسهم «الخزينة» للشركات المقيدة فى البورصة المصرية ثمارها ؟

تشهد البورصة المصرية منذ بداية العام الحالى حالة من الإقبال الشديد على تنفيذ عمليات شراء أسهم الخزينة من جانب شركاتها المقيدة بها، كسعى منها لتعزيز ثقة المستثمرين فى كياناتهم، فى ظل أوضاع السوق المتذبذبة منذ قرابة عامين، بضغط العديد من التأثيرات، وعلى رأسها فيروس كورونا.

وأكدت جميع الشركات -التى أطلقت تلك البرامج- أن مساعيها جاءت مدفوعة بشكل أساسى بهدف دعم أسعار أسهمها، فى ظل ضعف أوضاع السوق، وبالتالى حاولت «المال» رصد تحركات أسهم الشركات خلال فترات زمنية معينة متعلقة بفترات التنفيذ للوقوف على مدى نجاح تلك العمليات .

ووفقًا لرصد «المال» على 17 كيانًا، فقد هيمنت الحركة الصاعدة على أداء الغالبية، ومن بينها «السويدى إليكتريك» و«ابن سينا» و«إيديتا للصناعات الغذائية»، و«العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية – راميدا»، فيما تراجع أداء 3 من بينها .

خبراء: دعم الأسعار السوقية كان العامل الرئيسى وراء زيادة شهية الكيانات للتنفيذ

وقال خبراء بسوق المال إن برامج أسهم الخزينة، من أهم الطرق التى تلجأ لها الشركات لدعم أسهمها فى البورصة المصرية خلال فترات ضعف الأسواق، موضحين أن تحركات تلك البرامج أتت بثمارها، من خلال حالات الصعود التى حققتها الأسهم فى فترات الرصد .

الألفى: الوضع الحالى محفز ويؤدى إلى خلق قيمة للمساهمين الحاليين بتعزيز الربحية

عمرو الألفى، رئيس قسم البحوث بشركة «برايم القابضة للاستثمارات المالية»

من جانبه، قال عمرو الألفى، رئيس قسم البحوث بشركة «برايم القابضة للاستثمارات المالية»، إن تراجع الأسعار خلال الفترات الحالية، يُعد محفزًا للشركات بإعادة شراء أسهمها من السوق .

وأضاف أن الأمر مفيد للشركات التى تمتلك معدلات سيولة كآلية تسمح لها بتمويل عمليات الشراء، مشيرًا إلى أن ذلك التوجه من المفترض أن يؤدى إلى إيجاد قيمة للمساهمين الحاليين بتعزيز ربحية السهم .

وتوقع «الألفى» أن تشهد الفترات القادمة مزيدًا من الإقبال من جانب الشركات على إطلاق برامج مماثلة، بغرض دعم أسعار أسهم شركاتهم فى السوق .

محمد حسن: تخلق مردودًا إيجابيًا.. والغالبية حققت استفادة فعلية بالفترات الماضية

وقال محمد حسن، العضو المنتدب بشركة بلوم مصر لإدارة الأصول، إن برامج شراء أسهم الخزينة تعد واحدة من أنجح الطرق التى تتبعها الشركات فى وقت ما لدعم أسهمها فى البورصات .

ولفت إلى أنها آلية فعالة فى فترات تراجع الأسواق، وعادة ما يكون لها مردود إيجابى على الشركة والمساهمين بها، موضحًا أنه لا يفضل أن تلجأ الشركة لفكرة إعدام الأسهم خلال عام، وإنما البيع فى السوق المفتوحة عقب ارتفاع سعر الورقة المالية .

وأضاف «حسن» أن نسب الصعود التى حققتها الأسهم تدل على مدى استفادتها من البرامج الفعلية التى تم إطلاقها.

محمد حسن، العضو المنتدب بشركة بلوم مصر لإدارة الأصول

«ابن سينا فارما»

فعلى سبيل المثال، كان مجلس إدارة شركة «ابن سينا فارما» قرر خلال شهر يونيو الماضى شراء أسهم خزينة بحد أقصى %10 من إجمالى أسهم الشركة، وذلك من خلال السوق المفتوح.

ومنذ شهر يونيو الماضى وحتى الوقت الراهن تواصل الشركة عمليات شراء أسهم خزينة من السوق المفتوح بكميات متفاوتة، أقصاها 2.5 مليون سهم خزينة وأقلها 300 ألف .

وأوضحت الشركة أن موقفها جاء مدفوعًا بهدف دعم سعر السهم فى البورصة، وتعزيز ثقة المستثمرين فى الشركة وأدائها المستقبلى.

ورصدت «المال» حركة السهم منذ بدء الشركة فى برنامج شراء أسهم الخزينة بدءًا من جلسة 12 يونيو المنقضى وحتى جلسة الخميس الماضى، ليتضح أنه حقق صعودًا بواقع %20 خلال تلك الفترة تحركًا من مستويات 1.68 وحتى 2.01 جنيه .

«العاشر من رمضان – راميدا»

وقررت شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، بداية شهر يونيو الماضى شراء أسهم خزينة بما لا يجاوز %10 من إجمالى أسهم رأسمال الشركة المصدر من السوق المفتوح.

وقالت الشركة فى بيان لبورصة مصر حينها إنه سيتم تنفيذ عملية الشراء اعتباراً من بداية جلسات تداول 2 يونيو الحالى حتى 2 سبتمبر المقبل، ثم عقب ذلك أعلنت قرارًا باستمرار الشراء، وبدأت بالفعل منذ جلسة 6 سبتمبر الحالى، ومن المفترض أن تستمر حتى 6 من شهر ديسمبر المقبل وذلك بسعر الجلسة.

ومنذ 2 يونيو وحتى جلسة الخميس الماضى ربح السهم حوالى %30 تحركًا من مستوى 2.10 حتى 2.73 جنيه .

«المتحدة للإسكان»

وفى منتصف يونيو الماضى، قررت شركة المتحدة للإسكان والتعمير أيضًا، استئناف شراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوح، بحد أقصى أن يكون ما بحوزة الشركة %5 من إجمالى أسهم الشركة، وذلك لدعم سعر السهم.

وأوضحت الشركة أن تنفيذ عملية شراء أسهم الخزينة من 13 يونيو ومن المفترض أن تستمر حتى 12 سبتمبر 2022.

ومن بداية عملية الشراء من 13 يونيو وحتى جلسة الخميس الماضى صعد السهم حوالى %18 تحركًا من 2.96 حتى 3.49 جنيه .

يأتى ذلك كبرنامج ثانٍ للشركة، عقب برنامجها الأول الذى أمتد لعدة شهور منذ العام الماضى، إذ انتهى خلال شهر إيريل من 2022، ثم قررت عقب ذلك إعدام مجموعة من تلك الأسهم، وقبلها بدأت عمليات الشراء مجددًا .

«السويدى إليكتريك»

وببداية شهر يوليو كان مجلس إدارة شركة السويدى إلكتريك، قرر شراء أسهم خزينة بحد أقصى 30 مليون سهم، ما يعادل نسبة %1.37 من أسهم الشركة، من السوق المفتوح.

«السويدى إليكتريك» و«ابن سينا» يصعدان بواقع %35.4 و%20 على التوالي

وأوضحت الشركة أنه ستتم عملية تنفيذ شراء أسهم الخزينة اعتباراً من جلسة اليوم 6 يوليو الحالى حتى 5 أكتوبر المقبل، وذلك لتدعيم سعر السهم بالسوق وفرصة استثمارية للشركة.

ومنذ بداية التنفيذ وحتى جلسة الخميس الماضى صعد السهم بنحو %35.4 بالتحرك من مستوى 5.59 حتى 7.57 جنيه .

«إيديتا للصناعات الغذائية»

على جانب آخر، كان مجلس إدارة شركة «إيديتا للصناعات الغذائية» قرر ببداية شهر أغسطس الحالى شراء 36.15 مليون سهم خزينة من السوق المفتوح، تمثل نسبة %5 من أسهمها.

وقالت الشركة إن قرارها يأتى تأكيدًا للمستثمرين من جانبها على ثقتها فى أداء السهم، وتهدف أيضًا إلى وتدعيم السعر السوقى للسهم، حيث إنه من المتوقع تحقيق معدلات استثمار قوية بمجرد استقرار الأوضاع الراهنة، ومن ذلك توقيت القرار وحتى الوقت الراهن تحرك السهم من مستوى 8.80 جنيه وحتى 9.70 بجلسة الخميس الماضى بمعدل نمو %10.2 .

«إم إم جروب»

وفى منتصف شهر أغسطس، أعلنت شركة «إم إم جروب للصناعة والتجارة العالمية»، موافقة مجلس الإدارة على شراء أسهم خزينة بحد أقصى %5 من إجمالى أسهم الشركة، لدعم سعر السهم فى البورصة المصرية أيضًا وتعزيز ثقة المستثمرين .

ومنذ منتصف أغسطس وحتى فترة انتهاء الرصد، حقق السهم صعودًا بواقع %20 تحركًا من 3.12 حتى 3.75 جنيه.

«الكابلات الكهربائية»

وفيما يتعلق بشركة «الكابلات الكهربائية»، فإن الشركة تستمر فى عمليات شراء أسهم خزينة ببرنامج كانت قد أطلقته خلال شهر أكتوبر لعام 2021، وذلك بواقع %10 من رأسمالها .

ومنذ أكتوبر 2021 وحتى جلسة الخميس الماضى، سجل السهم صعودًا بنحو %6 ليصل 0.36 جنيه مقارنة مع 0.34 جنيه فى تاريخ بدء عمليات الشراء.

«كليوباترا»

وكان مجلس إدارة مجموعة مستشفيات كليوباترا كان قدر بأواخر شهر فبراير الماضى إطلاق برنامج شراء أسهم خزينة.

وكانت آخر عملية شراء نفذتها الشركة خلال 9 أغسطس الماضى بواقع 350 ألف سهم خزينة، من العدد الإجمالى المتاح لديها .

ومنذ أواخر فبراير وحتى جلسة الخميس الماضى، سجل سهم «كليوباترا» تراجعًا بواقع %9.3 إذ تحرك من مستويات 4.40 حتى 3.99 جنيه بإغلاق الخميس الماضى .

«بالم هيلز»

وفى أول جلسة تداول من شهر سبتمبر الحالى أعلنت شركة «بالم هيلز للإسكان والتعمير» عن شرائها 2 مليون سهم خزينة بما تمثل %0.07 من أسهمها.

ووفقًا لرصد «المال» فقد هبط السهم بواقع %3 منذ بداية تنفيذ عملية الشراء وحتى جلسة الخميس الماضى، تحركًا من مستوى 1.53 حتى 1.48 جنيه.

«أوراسكوم المالية»

وفى نهاية أغسطس الماضى، قررت شركة «أوراسكوم المالية»، تنفيذ برنامج شراء أسهم خزينة وفقًا لسعر السوق، وبحد أقصى 524.56 مليون سهم، والتى تمثل نسبة قدرها %10 من إجمالى رأسمالها المصدر والمتداول.

ومنذ ذلك التوقيت وحتى نهاية تعاملات السهم بالأسبوع الماضى، فقد حقق صعودًا بواقع %11 تحركًا من 0.18 وحتى 0.18 جنيه .

«مينا فارم للأدوية»

وفى سياق متصل، كان مجلس إدارة شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، قد قرر بتاريخ 8 من شهر مايو الماضى، شراء أسهم خزينة بحد أقصى 1.22 مليون سهم بما يمثل %10 من إجمالى أسهم الشركة.

وأوضحت الشركة أنه سيتم التنفيذ من خلال السوق المفتوح، اعتبارًا من يوم القرار ولحين تنفيذ كامل الكمية.

وكانت آخر عملية شراء نفذتها الشركة فى البورصة المصرية على أسهم الخزينة يوم 8 من شهر يونيو الماضى، بواقع 14.6 ألف سهم، وخلال هذا الشهر من تاريخ بدء عمليات الشراء وحتى تنفيذ آخر عملية سجل السهم صعود بواقع %12 إذ تحرك من 133.70 وحتى 150 جنيها .

«المطورون العرب»

وكسابقيها، قررت شركة «المطورون العرب» التحرك لدعم سعر سهمها فى البورصة المصرية، عبر إطلاق برنامج لشراء أسهم خزينة، وذلك عقب موافقة مجلس إدارتها .

وتضمن قرار مجلس الإدارة للشركة شراء أسهم خزينة بما لا يجاوز %5 من إجمالى أسهم رأسمالها من خلال السوق المفتوحة، على أن يتم التنفيذ خلال 6 أشهر فى الفترة من 31 مايو الحالى حتى 30 نوفمبر المقبل .

ومنذ بدء عملية التنفيذ الفعلى بتاريخ 28 يونيو المنقضى وحتى جلسة الخميس الماضى، صعد السهم بواقع %31 عند 0.47 جنيه، مقارنة بـ0.36 جنيه ببداية فترة الرصد .

«الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقارى»

وبتاريخ 6 يوليو الماضى، وافق مجلس إدارة شركة الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقارى، على استئناف شراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوح، بما لا يجاوز %9 من إجمالى رأسمالها وذلك بغرض دعم سعر السهم أيضًا.

وقالت الشركة حينها إن التنفيذ الفعلى لعمليات الشراء ستبدأ من تاريخ القرار وحتى نهاية 31 ديسمبر المقبل .

وبدأت بالفعل تنفيذ أول عملية من 17 أغسطس، ومنذ ذلك التاريخ وحتى جلسة الخميس الماضى، حافظ السهم على نفس الحركة السعرية عند 0.59 جنيه دون أى تغيرات .

«دلتا للإنشاء والتعمير»

وخلال 19 من إبريل الماضى وافق مجلس إدارة شركة دلتا للإنشاء والتعمير، على شراء 2.3 مليون سهم خزينة، وبما لا يتجاوز %10 من إجمالى أسهم الشركة عبر السوق المفتوحة.

وقالت الشركة حينها، إن تمويل عملية الشراء سيكون ذاتيًا من مواردها المتاحة دون اشتراك أى من المساهمين الرئيسين أو الداخلين ومجموعاتهم المرتبطة.

وبدأت الشركة تنفيذ البرنامج منذ 21 إبريل، وقررت أن يكون شهر يوليو فترة لنتهاء التنفيذ، وخلال تلك الفترة صعد السهم هامشيًا بواقع %0.2 ليصل 15 جنيه مقارنة مع 14.96 جنيه بتاريخ بدء التنفيذ .

«مصر بنى سويف للأسمنت»

ومنذ أواخر العام الماضى 2021، قررت شركة «مصر بنى سويف للأسمنت» أن تطلق برنامج كنظائرها، فى حدود %10 من أسهم الشركة بحد أقصى 7.5 مليون سهم.

وعلى الرغم من قرار الشركة بذلك التوقيت أن فترة التنفيذ ستكون بواقع 3 شهور، إلا أن الشركة مستمرة فى تنفيذ البرنامج حتى الوقت الراهن، وكان أخر عملية تم تنفيذها بتاريخ 5 من شهر يوليو الماضى .

وخلال تلك الفترة تراجع السهم بواقع %14 إذ كان يتداول عند 28.05 جنيه خلال ديسمبر لعام 2021، وخلال يوليو الماضى سجل 24.15 جنيه .

«أسيك للتعدين – أسكوم»

وبتاريخ 23 مارس، وافق مجلس إدارة شركة أسيك للتعدين – أسكوم، على شراء أسهم خزينة بما لا يجاوز مليون سهم من إجمالى أسهمها بنسبة %1.8، من خلال السوق المفتوحة، وبسعر الورقة المالية خلال جلسات التداول على أن تمول ذاتيًا من الموارد المتاحة .

وبدأت الشركة بالفعل أول عملية شراء قبل نهاية الشهر ذاته، ومنذ تلك الفترة وحتى نهاية تعاملات جلسة الخميس الماضى كانت تحركات السهم شبه عادية، إذ إنه لم يصعد بأكثر من 0.8 جنيه ويصل 7.26 جنيه تحركًا من مستوى 7.20 جنيه .

«يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف»

وبتاريخ 6 يوليو، وافق مجلس إدارة شركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق – يونيباك، على استئناف شراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوحة، بما لا يجاوز %10 من إجمالى أسهمها.

وأوضحت الشركة أن ذلك يأتى بغرض دعم سعر سهمها، على أن تكون فترة الشراء من 6 يوليو الحالى حتى نهاية 31 ديسمبر المقبل، ومنذ التاريخ الأول وحتى نهاية تعاملات الأسبوع الماضى سجل السهم صعودًا بنحو %33.3 ليصل 0.52 تحركًا من 0.39 جنيه .

وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية أصدرت قرارًا بالربع الأول من عام 2020، يبسط إجراءات شراء أسهم الخزينة من خلال إلغاء إلزام الشركات بالإخطار المسبق.

وتم حينها السماح للشركات بإخطار البورصة فى ذات اليوم المقترح لتنفيذ لشراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوحة، وبسعر الورقة المالية خلال جلسة التداول، وعلى ألا تتجاوز الكمية المطلوب شراؤها للنسبة المقررة قانونًا وهى %10 من أسهم الشركة.

جدول يوضح نسب تغيرات الأسهم المنفذة لبرامج شراء أسهم خزينة