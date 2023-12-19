«هلنان العالمية» تدرس عروضا لإدارة فندقين في العاصمة الإدارية الجديدة

تلقت مجموعة فنادق «هلنان العالمية» عروضًا لإدارة فندقين فى العاصمة الإدارية الجديدة، وجار دراستهما لاختيار الأفضل بينهما وفقا لمتطلبات العمل فى المنطقة، بحسب ما صرح به عنان الجلالى، مؤسس ورئيس مجلس إدارة المجموعة، مضيفًا أن شركته تُعد أول من بدأ إنشاء الفنادق فى مصر، ومنها على سبيل المثال فندق “هلنان شرم الشيخ” الذى تم تنفيذه فى فترة الستينات.

وتابع إن الفندق كان مخصصًا فى الماضى ليكون سكنا للضباط خلال فترة الاحتلال البريطانى لمصر، وتم تهيئته بعد ذلك ليكون أول فندق على أرض شرم الشيخ بسعة 300 غرفة، مضيفًا أن المجموعة استمرت فى إدارته لأكثر من 30 عاما.

والتقت “المال” مؤسس مجموعة هلنان للفنادق التى تأسست فى عام 1982، وتولت إدارة وتشغيل أكثر من 43 فندقا على مستوى العالم منذ انطلاقها وحتى الآن، كاشفا عن كواليس تجميد أعماله فى مصر فى الفترة من 2005 وحتى العام الماضى، ليعود مرة أخرى للمنافسة على إدارة فنادق جديدة فى البلاد والتوسع فى السوقين العربية والخليجية.

وقال “الجلالي” إن مؤسسته تدير حاليًا أول فندق تم إنشاؤه فى الفيوم فى عام 1973 وهو “الأوبرج” والذى يعد مملوكًا للدولة ، مضيفًا أنه يتضمن 50 غرفة و3 أجنحة أشهرها الجناح الملكى الذى كان يقيم فيه الملك فاروق خلال الشتاء فى فترة الخمسينات، وتابع إن “هلنان” كانت أنشأت أيضًا أول فنادق فى مدن بورسعيد، و رأس سدر، ودهب ، ونويبع.

وأشار إلى أن “هلنان للفنادق” أدارت تلك الفنادق فى مصر حتى عام 2005 ثم تعرضت بعد ذلك لأزمة فندق شبرد -دون أن يخوض فى تفاصيلها-، وقررت بعد ذلك إلغاء خططها التوسعية فى السوق المصرية، وتخارجت من فنادقها فى الغردقة ورأس سدر، طابا، وفايد وغيرها.

لكنها توسعت مرة أخرى فى مصر بعد تهيئة المناخ الاستثمارى فى الفترة الأخيرة، وفقًا لـ”العناني” الذى أكد أنه تم البدء فى اتخاذ تلك الخطوات منذ العام الماضى من خلال افتتاح 3 فنادق وهى المعمورة وبالاس بحدائق المنتزه الملكية بمدينة الإسكندرية ، وفندق آخر فى مدينة بورفؤاد ببورسعيد بسعة 120 غرفة.

المناخ الاستثماري

وأكد “الجلالي” أن المناخ الاستثمارى فى مصر تغير خلال الآونة الأخيرة وأصبح جيدًا ومشجعًا لزيادة حجم الاستثمارات، مشيرًا إلى أن “هلنان” تم تأسيسها فى عام 1982، ونوه بأنه قبل تأسيس المجموعة كان يعمل كرئيس لأكبر سلسلة فنادق فى الدول الإسكندنافية، لكنه قرر بعد ذلك ترك هذا المنصب وتأسيس كيان مستقل.

وأكد أهمية التطور ومواكبة التغيرات السوقية بالإضافة إلى الاستفادة من الخبرات التى تمتلكها المجموعة.

الخطة التوسعية

وقال إن مؤسسته تعتزم افتتاح فندقين جديدين فى الساحل الشمالى والإسكندرية مملوكين لإحدى شركات القطاع العام وذلك مع نهاية العام المقبل، بطاقة 550 غرفة دون أن يفصح عن قيمة الاستثمارات المخصصة لهما.

ونوه بأن الشركة على استعداد لتلبية عروض وطلبات الكيانات الأخرى سواء فى إدارة الفنادق أو إنشائها بشكل يواكب العصر، فى ظل الخبرات التى تمتلكها هلنان للفنادق.

وأشار إلى أن عدد الفنادق التابعة للمجموعة فى مصر يصل حاليًا إلى 7 موزعة على الإسكندرية، وبورسعيد، والفيوم، والقاهرة، على أن يصل عددهما إلى 9 فنادق بعد الافتتاحات الجديدة، مؤكدا سعى الشركة للتوسع بشكل مستمر فى السوق المصرية.

ولفت إلى أن الشركة تعتزم الاستحواذ على فندق فى مدينة الغردقة دون أن يكشف عن تفاصيل أخرى، متابعا أنه يستهدف الاستحواذ على بعض الفنادق المتعثرة بغرض إنقاذها، وتطويرها بتمويل توفره «هلنان العالمية» على أن يتم إدارتها بعد ذلك بشكل مختلف.

وتابع إن المجموعة أدارت فنادق كانت منهارة وتم إحياؤها خلال فترة زمنية قصيرة وإعادتها للربحية مع رفع نسب إشغالاتها وهو ما جعله يحصل على لقب “جراح الفنادق” فى الخارج بسبب سرعة إحياء الفنادق المتعثرة، منوها بأن “هلنان للقنادق” تخطط للاستحواذ على فنادق فى العديد من المناطق الشاطئية.

وذكر أن المجموعة على استعداد للدخول فى أى منطقة سياحية فى مصر وإدارة الفنادق بها خاصة فى مدينتى أسوان والأقصر، مشيرا إلى تلقى أكثر من عرض لبعض الفنادق المتعثرة وجار دراسة تلك الطلبات، وأضاف أنه جار دراسة العودة إلى مدينة شرم الشيخ ضمن خطط الشركة التوسعية.

الإشغال الفندقي

وعن نسب الإشغال الفندقى، قال “الجلالي” إنها تصل حاليًا فى الفنادق التابعة للمجموعة إلى %75، لافتا إلى أن المصريين الأكثر توافدا، بالإضافة إلى الجنسيات الأخرى.

وأضاف أن مؤسسته كانت تدير نحو 43 فندقا حول العالم حققت خلالها أرباحا كبرى وأيضًا تكبدت خسائر بسبب تقلبات السوق السياحية، مشيرا إلى أنها تدير حاليًا 13 فندقًا حول العالم فى الدنمارك، السويد، النمسا، ألمانيا وغيرها.

ونوه بأن قطاع الفندقة فى العالم تعرض للانهيار فى الأعوام الماضية، مرجعًا ذلك إلى وجود أشخاص دون خبرة وعدم توافر الكوادر الفنية أو الإدارية للتعامل مع المشروعات الفندقية الجديدة.

وأكد أنه خلال الفترة الأخيرة شهد القطاع تسريب للعمالة الفندقية على مستوى العالم ومنها مصر، لافتًا إلى توجه هؤلاء العاملين إلى وظائف أخرى بسبب الأزمات التى يمر بها القطاع.

وعن السوق العربية، قال “الجلالي” إن الشركة تستهدف التوسع خلال الفترة المقبلة فى دول الخليج ومنها الإمارات، مؤكدًا اهتمامها بالسوق السعودية أيضًا فى ظل اهتمام المملكة بتنويع الأنماط السياحية لديها.

خطة النهوض بالسياحة

وقال “الجلالي” إنه من الممكن أن تحقق مصر هدف الوصول إلى 30 مليون سائح فى عام 2028 وأن تتجاوز المستهدف أيضًا إذا ركزت على عدة محاور هى توفير بنية تحتية جيدة من خلال مستشفيات متطورة ورعاية صحية على مستوى دولى، بالإضافة إلى شبكة الطرق، والاهتمام بالجانب التوعوى لدى الشعب بأهمية السياحة وكيفية التعامل مع السائح.

وأكد أهمية التركيزأيضًا على عنصر التدريب للعاملين ومواكبة التطور العالمى فى هذه الصناعة الهامة.

وتتبنى الحكومة المصرية إستراتيجية للنهوض بصناعة السياحة فى مصر؛ ترتكز على 3 عناصر رئيسية هى: الطيران، والتجربة السياحية، وتحسين مناخ الاستثمار السياحى.

أحداث غزة

وقال إن أحداث غزة أثرت على حجم الحركة السياحية الوافدة إلى المنطقة، مشيرًا إلى أن أى حدث يؤثر على مصر ولكن بنسب متفاوتة، وتابع إنه على سبيل المثال أثرت حرب العراق خلال فترة التسعينات.

وأضاف أنه فى بداية أحداث غزة تلقينا إلغاءات، ولكن تم تدارك الأمر حاليًا، مشيرًا إلى أن المجموعة تمتلك مكتبا استشاريا متطورا يساعدها على أعمال التطوير، وأضاف أنها لم تقترض من أى بنك فى مصر.

وأشار إلى استخدام القروض التمويلية والتى حصلت عليها مجموعته فى الخارج لأعمال التطوير، مشيدًا بالتطور الحالى الذى تشهده البنوك الحكومية بمصر فى مجال التحول الرقمى ،لاسيما وأن لديها مرونة فى التعاملات المالية ومواكبة لمستوى المصارف العالمية.

ونوه “الجلالي” بأن الشركة تعتمد حاليًا على التمويل الذاتى فى مشروعاتها الفندقية، مشيرا إلى أن هناك تواصلا مع بعض المؤسسات الدولية لجذب تمويلات منخفضة العائد.

وعلى صعيد آخر، قال إن شركته تدرس إنشاء معهد فنى سياحى فى مصر يواكب التطور التكنولوجى الموجود حاليا فى العالم، بالتعاون مع وزارة التعليم الفنى.

حجوزات الكريسماس

وقال إن حجم حجوزات الكريسماس انخفض حاليًا بنسب طفيفة بسبب حرب غزة مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضى، مشيرا إلى أن الوضع السياحى العام المقبل من وجهة نظره مازال ضبابيا بسبب الأزمات الحالية.

وعن خطط التوجه نحو الطاقة المتجددة، قال إنه جار دراسة ترشيد الطاقة بطرق مختلفة على رأسها إنشاء محطات طاقة شمسية مع مجموعة من الشركات المتخصصة فى ذلك، متوقعا أن يشهد أحد الفنادق التابعة للشركة هذه التجربة فى عام 2024.

توفير مستشفيات متطورة ورفع الوعى أبرز المقترحات للوصول إلى 30 مليون سائح

نتواصل مع بعض المؤسسات الدولية لجذب تمويلات منخفضة العائد

نعتزم رفع المحفظة إلى 9.. وافتتاح آخرين فى الإسكندرية والساحل قريباً

حجوزات الكريسماس منخفضة مقارنة مع العام الماضى بسبب حرب غزة

نستهدف اختراق السعودية والإمارات خلال 2024

لقبت فى الخارج بـ«جراح الفنادق» بسبب سرعة إحياء المنشآت المتعثرة

نخطط لإنشاء معهد فنى لتدريب العمالة ونسب الإشغالات الحالية %75

المناخ الاستثمارى فى مصر مشجع والبنوك الحكومية تواكب العالمية