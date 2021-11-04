«هلا إيجيبت» تحصل على الموافقة المبدئية من هيئة الرقابة المالية

حصلت شركة «هلا إيجيبت» للمعاينة وتقدير الأضرار على الموافقة المبدئية لهيئة الرقابة المالية وموافقة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وتنتظر الموافقة النهائية لبدء نشاطها فى سوق التأمين المصرية قريبا.

كشفت دعاء رسلان، رئيس مجلس إدارة «هلا إيجيبت»، أن رأس المال المرخص به للشركة 10 ملايين جنيه المصدر 2 مليون جنيه مدفوع منه النصف، فيما يتولى المهندس صلاح الدين محمود منصب العضو المنتدب للشركة.

وقالت «رسلان» إن شركات خبراء المعاينة وتقدير الأضرار تلعب دورا مهما فى إدارة الخطر التأمينى سواء قبل إصدار الوثيقة أو بعد وقوع الخطر المؤمن عليه عبر الدراسة الميدانية وتحديد الأخطار التى تتعرض لها المنشأة المؤمن عليها، كذلك مدى تركزها أو تراكمها مع إمكانية تقسيمها، بجانب وضع ملاحظات للحماية والأمان لمنع وقوع الخطر أو الحد من خسارته.

وأضافت أن خبراء المعاينة وتقدير الأضرار يضعون تقرير المعاينة الخاص بالمؤسسة ثم يضعون توصيات للعميل يجب أن يقوم باتباعها وتنفيذها لمنع وقوع الخطر أو الحد من الخسائر إذا وقع الخطر، بجانب أن خبرة الخبير المعاين وكفاءته ووضوح رؤيته كلها أمور تسهم فى الإدارة الجيدة للخطر عن طريق وضع تقرير معاينة جيد وواضح وتفصيلى، حيث يمكن أن يضع ضمن التقرير والتوصيات نسب تحمل للعميل أو وضع حدود قصوى للتغطية من قبل شركة التأمين إلى جانب إمكانية أن يوصى العملاء بتركيب أجهزة إنذار وأدوات إطفاء معينة لتجنب وقوع الأخطار والحد منها.

وأوضحت أن المرحلة الأولى من عمل خبير المعاينة وتقدير الأضرار هى «معاينة الإصدار» وهى ما قبل إصدار وثيقة التأمين عبر معاينة الأشياء المراد التأمين عليها، وذلك بمجرد طلب التأمين وقبل إصدار الوثيقة، لتجنب حدوث أى أخطاء سواء عند تجميع البيانات الأساسية لإصدار الوثيقة أو عند تحديد درجة خطورة الشيء موضوع التأمين، بما يؤدى إلى حدوث مشاكل قد تحدث بعد ذلك بين المؤمن له وشركة التأمين عند حدوث حادث ما وطلب التعويض.

أما المرحلة الثانية من المعاينة فهى المعاينة الفنية عند وقوع الحادث، وذلك فور تلقى بلاغ الحادث من المؤمن له، لافتة إلى أهمية هذه المعاينة والتى تقوم بدورها فى نقل وتصوير الحالة التى أصبحت عليها الأشياء المؤمن عليها بعد وقوع الحادث