«هلاوس» و«قتال» يمثلان مصر بمسابقة مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي (صور)

انتهت لجان المشاهدة بمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته التاسعة والعشرين برئاسة الدكتور جمال ياقوت، من مشاهدة العروض التي تقدمت للمشاركة في المسابقة الرسمية للمهرجان، هذا العام، وجاء ذلك بعد أن تم إغلاق باب التقديم في 14 أبريل 2022، وكان قد تقدَّم للمشاركة في المهرجان، هذا العام، 55 عرضًا أجنبيًّا، و90 عرضًا عربيًّا، و58 عرضًا مصريًّا، بإجمالي 203 عروض مسرحية.

العرض المسرحي هلاوس المشارك باسم مصر بالمسابقة الرسمية مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

العروض المصرية المشاركة ضمن فاعليات مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

العروض المصرية تشكلت لجنة مشاهدتها من الدكتور حاتم حافظ، أستاذ الدراما والنقد، والمخرج هاني عفيفي، المخرج ومصمم الرقص مناضل عنتر، والناقد محمد مسعد.

اختارت اللجنة العروض التالية للمشاركة في المسابقة الرسمية العرض المسرحي «هلاوس» إنتاج مركز الهناجر للفنون، وإخراج محمد عبد الله، والعرض المسرحي الراقص «قتا» إنتاج فرقة داير للإنتاج الفني، وتصميم رقص وإخراج شيماء شكري.

كما اختارت اللجنة عرضين مسرحيين في قائمة الانتظار حال اعتذار أو تعذر مشاركة أي من العروض السابقة.

العروض الأجنبية المشاركة ضمن فاعليات مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

فيما يخص العروض الأجنبية تشكلت لجنة مشاهدتها من المخرج عصام السيد، المخرج والسينوغراف عمر المعتز بالله، والناقد خالد رسلان، والناقد باسم عادل،

وقد اختارت اللجنة العرض المسرحي WRONGLAND من اليونان، العرض المسرحي The Last 15 Seconds من كندا، العرض المسرحي White Light من سويسرا،

والعرض المسرحي The Women Soccer Players من المكسيك، والعرض المسرحي Robot من أسبانيا/ بولندا، والعرض المسرحي Dust Circus من البرازيل، والعرض المسرحي Symbiosis من بولندا.

واختارت اللجنة عددًا من العروض في قائمة الانتظار في حال اعتذار أو تعذر مشاركة أي من العروض السابقة.

كما اختارت إدارة المهرجان عرضين أجنبيين هما العرض المسرحي Hydráos إخراج إديتا براون، من النمسا، والعرض المسرحي ILLUSION من إخراج فابيو أومودي، من إيطاليا.

العروض العربية المشاركة ضمن فاعليات مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

أما العروض العربية فقد تشكلت لجنة مشاهدتها من المخرج ناصر عبد المنعم، والمخرج هاني المتناوي، والكاتبة والناقدة رشا عبد المنعم، والسينوغراف د. محمود صبري.

واختارت اللجنة العرض المسرحي «منفيستو» من سوريا، والعرض المسرحي «الطابور السادس» من الكويت، والعرض المسرحي «الكوميديا الإلهية» من تونس،

والعرض المسرحي «إعادة ضبط المصنع» من العراق، والعرض المسرحي «شا طا را» من المغرب، والعرض المسرحي «المنديل» من سوريا.

واختارت اللجنة عددًا من العروض في قائمة الانتظار في حال اعتذار أو تعذر مشاركة أي من العروض السابقة.

كما اختارت إدارة المهرجان العرض المسرحي «آخر مرة»، إخراج وفاء طبوبي من تونس.