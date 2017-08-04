رياضة

هكذا فعل نيمار بألفيس في أول ظهور له بمران باريس سان جيرمان

متابعات:هكذا فعل نيمار بألفيس في أول ظهور له بمران باريس سان جيرمان.. شاهد في الفيديو التالي ماذا فعل نيمار بداني ألفيس لحظة دخوله أرض الملعب ..
5 أغسطس، 2017 5 أغسطس، 2017

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متابعات:

هكذا فعل نيمار بألفيس في أول ظهور له بمران باريس سان جيرمان.. شاهد في الفيديو التالي ماذا فعل نيمار بداني ألفيس لحظة دخوله أرض الملعب ..

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