رياضة

هكذا فعل نيمار بألفيس في أول ظهور له بمران باريس سان جيرمان

متابعات:هكذا فعل نيمار بألفيس في أول ظهور له بمران باريس سان جيرمان.. شاهد في الفيديو التالي ماذا فعل نيمار بداني ألفيس لحظة دخوله أرض الملعب ..