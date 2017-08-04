رياضة هكذا فعل نيمار بألفيس في أول ظهور له بمران باريس سان جيرمانمتابعات:هكذا فعل نيمار بألفيس في أول ظهور له بمران باريس سان جيرمان.. شاهد في الفيديو التالي ماذا فعل نيمار بداني ألفيس لحظة دخوله أرض الملعب .. 5 أغسطس، 2017 5 أغسطس، 2017 شارك الخبر شارك الخبر مع أصدقائك شارك الخبر متابعات:هكذا فعل نيمار بألفيس في أول ظهور له بمران باريس سان جيرمان.. شاهد في الفيديو التالي ماذا فعل نيمار بداني ألفيس لحظة دخوله أرض الملعب .. شارك هذا الموضوع:اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)اضغط لتشارك على LinkedIn (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة) شارك الخبر شارك الخبر مع أصدقائك شارك الخبر