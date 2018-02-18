هفوات متولي تهدي إنبي فوزا ثمينا على اﻹسماعيلي

علي المصري تسبب هفوات محمود متولي قائد اﻹسماعيلي، في خسارة فريقه بهدفين نظيفين أمام مضيفه إنبي، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين علي ستاد بتروسبورت، في انطلاقة اﻷسبوع الخامس والعشرون من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم. أضاع اﻹسماعيلي فرصة التقدم في الشوط اﻷول، بعدما أهدر قائده محمود متولي، حصل

علي المصري

تسبب هفوات محمود متولي قائد اﻹسماعيلي، في خسارة فريقه بهدفين نظيفين أمام مضيفه إنبي، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين علي ستاد بتروسبورت، في انطلاقة اﻷسبوع الخامس والعشرون من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

أضاع اﻹسماعيلي فرصة التقدم في الشوط اﻷول، بعدما أهدر قائده محمود متولي، حصل عليها زميله عمر الوحش، بعد عرقلة من حمدي فتحي لاعب إنبي، لم يتردد محمد عادل حكم اللقاء، في احتسابها، ليتصدي لها عماد السيد حارس مرمي إنبي، في الدقيقة 41.

واستعاد عرفة السيد مهاجم إنبي ذاكرة اﻷهداف، بتسجيله للهدف اﻷول للفريق البترولي، في الدقيقة 59، من ضربة رأسية رائعة، بخطأ دفاعي قاتل من محمود متولي مدافع الدراويش.

وعاد متولي ليرتكب خطئا جديدا، بتسببه في ركلة جزاء علي فريقه، بعدما عرقل عرفه السيد مهاجم إنبي، ليسجل محمد مجدي “قفشه”، الهدف الثاني في الدقيقة 72.

وحقق الفريق البترولي فوزه اﻷول مع مديره الفني الجديد خالد متولي، فيما واصل الدراويش نتائجهم السلبية مع البرتغالي بيدرو بارني، بخسارة النقطة الخامسة في لقاءين.

ورغم الخسارة يظل الإسماعيلي في المركز الثاني، بعدما تجمد رصيده عند 46 نقطة، ويتبقي له لقاء مؤجل أمام المصري، فيما قفز إنبي ثلاثة مراكز كاملة، لحين نهاية لقاءات المسابقة، ليصبح في المركز السادس برصيد 35 نقطة.