«هشم رأسه».. تاجر ماشية ينهي حياة زميله ليسرقه في المنوفية

كشفت أجهزة البحث الجنائي عن ملابسات ارتكاب جريمة قتل تاجر ماشية على يد زميل له في التجارة بمحافظة المنوفية، وذلك بقصد سرقة ماشيته، وألقت القبض على الجاني، ضمن أخبار الحوادث اليوم الإثنين.

تعود التفاصيل، إلى تلقي مركز شرطة أشمون بمديرية أمن المنوفية ، بلاغًا من شخص عن غياب والده “تاجر ماشية” عن مسكنهما.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات توصلت تحريات فريق البحث المُشكل من قطاع الأمن العام، بمشاركة إدارة البحث الجنائي في المنوفية، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة “تاجر ماشية” -مقيم بدائرة المركز.

واتضح أنه استدرج المتغيب إلى مسكنه بزعم بيع رؤوس ماشية له، ولدى وصوله تعدى عليه بالضرب على رأسه، باستخدام “جاكوش حديدي” فأودى بحياته.

واستولى منه على مبلغ مالي، دراجة نارية، هاتف محمول، وعقب ذلك استعان بنجله وشقيقه -مقيمان بذات الدائرة- للتخلص من جثة المجني عليه، باستخدام دراجة نارية “تروسيكل” قيادة أحدهما عن طريق إلقائها بأحد المجاري المائية بدائرة المركز.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن استهداف المتهمين وضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن الجثة، المسروقات، الأداة والدراجة النارية “التروسيكل” المستخدمين في الواقعة.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.