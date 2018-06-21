هشام وهبى: «إنوفنتشرز»تدعم رواد الأعمال.. وتدشن لجيل جديد من أصحاب المشروعات

■ إنشاء صنوق استثمار مباشر برأسمال 100 مليون جنيه ■ مساهمون عرب وأجانب ومصريون فى تمويلات الصندوق ■ 100 - 300 ألف جنيه تمويلات ممنوحة لكل شركة على حدة ■ بدء الدورة السادسة لبرنامج «مفاعل الريادة» يوليو المقبل ■ شركات…

■ إنشاء صنوق استثمار مباشر برأسمال 100 مليون جنيه

■ مساهمون عرب وأجانب ومصريون فى تمويلات الصندوق

■ 100 – 300 ألف جنيه تمويلات ممنوحة لكل شركة على حدة

■ بدء الدورة السادسة لبرنامج «مفاعل الريادة» يوليو المقبل

■ شركات متنوعة تستفيد من برامج التمويل..وسابقة الأعمال ضرورة للالتحاق



المرسى عزت



قال هشام وهبى الرئيس التنفيذى لـ«إنوفنتشورز»، إن شركته تدعم رواد الأعمال فى عدة مجالات لخلق جيل جديد من أصحاب المشروعات بهدف تنمية سوق العمل المصرية.

ولفت وهبى، فى حواره مع «المال»، إلى أن الشركة أسست صندوق استثمار مباشرا برأسمال 100 مليون جنيه لدعم رواد الأعمال، مضيفا أن الصندوق يساهم فيه مستثمرون عرب وأجانب ومحليون، مشيرًا إلى أن الصندوق من المنتظر أن يغلق نهاية العام الجارى.

وأشار إلى أن الصندوق فى مرحلته الأولى من المنتظر أن يجمع ما قيمته 100 مليون جنيه على أن تكون هناك مراحل لاحقة لزيادة رأسماله.

وأشار وهبى إلى أن «انوفنتشورز» تقوم بتمويل رواد العمال بقيمة تتراوح بين 100 ألف و300 ألف جنيه لكل كيان، لافتا إلى أن نشاطها فى تمويل رواد العمال بدأ منذ 5 سنوات، وأن ما يقرب من 30 شركة استفادت من تمويلات قدمتها «انوفنتشورز».

وأكد أن الشركة تقوم بتمويل واد الأعمال وفق آلية الدورات والتى تستمر لمدة تصل إلى 6 شهور، فقامت بتقديم 5 دورات حتى الآن.



ولفت وهبى إلى أن الدورة السادسة لتمويل رواد الأعمال ستبدأ شهر يوليو الجارى على ان تستمر حتى نهاية العام، بحضور ما يقرب من 10 شركات فى عدة تخصصات، ويتم خلالها توفير الدعم الفنى والمادى للكيانات المشاركة.

وأضاف ان الدورات كانت تقام لمرة واحدة فى العام وداخل القاهرة فقط، إلا أن الشركة ارتأت ان يتم عقدها كل 6 أشهر، وفى محافظتى الاسكندرية والسويس.

وقال وهبى إن الشروط الواجب توافرها لحضور الدورة تتمثل فى أن يكون فريق العمل، لا يقل عن فردين اثنين، متفرغا تمامًا لمشروعه الذى تم تدشينه بالفعل، وليس على الورق، بالإضافة إلى توافر تجربة مسبقة لدى الفريق المشارك.

وعرض وهبى لبرنامج مفاعل الريادة الذى يقوم على دعم الشركات الناشئة المبتكرة فى مختلف المجالات فى مصر عبر خلق بيئة للتواصل بين رواد الأعمال، والمستثمرين، والموجهين على مدار برنامج مكثف مدته ستة أشهر.

وأضاف أنه من خلال برنامج «مفاعل الريادة» يحصل المستثمرون والخبراء المختصون بالتدريب المشاركون فى البرنامج، على حصة من الشركات التى يختارونها.

وأشار إلى أن الكيانات الناشئة التى يتم تأهيلها تخضع لتدريب مكثف يتركز حول تطوير نموذج العمل التجارى، وبناء قاعدة العملاء وخطة التسويق وتصميم العلامة التجارية والتخطيط المالى للشركة، بالإضافة إلى إتاحة فرصة للتواصل مع أكثر من 100 موجه، يُخصص منهم موجه لكل شركة.

ولفت إلى توفير «مفاعل الريادة» مزايا متعددة إضافية تشمل مساحة عمل، وتسجيلا قانونيا للشركة، واستثمارا أوليا يصل إلى 300 ألف جنيه، وجوائز مالية حتى 15 ألف يورو مقدمة من شريك البرنامج فنتشور كابيتال فور أفريكا VC4A.

ويأتى اسم «مفاعل الريادة»Startup Reactor من تسمية المفاعل النووى Nuclear Reactor. كناية عن الطاقة التى تنتج خلال البرنامج عبر تبادل الخبرة والمعرفة بين أصحاب المشاريع والخبراء والمستثمرين، فضلا عن أنواع الطاقة المختلفة فى المفاعل النووى.

وسرد وهبى مراحل برنامج مفاعل الريادة المرحلة، وأولاها حملة التوعية (Spark)ويتم خلالها تنظيم جلسات تعريفية عن البرنامج فى محافظات مختلفة لنشر الوعى عن مجال ريادة الأعمال وكيفية تأسيس شركة لمدة شهر كامل، كما يتم التعريف بالبرنامج وتفاصيل فترة التدريب وشروط التقديم، كما تتضمن هذه المرحلة ورش عمل للتدريب على بناء نموذج العمل للشركات، كما يتواجد المشاركون السابقون فى البرنامج كمتحدثين لنقل خبرتهم وقصص النجاح والدروس المستفادة من تجاربهم.

أما المرحلة الثانية وهى الانطلاق (Ignition، يتم خلالها اختيار 50 شركة تخضع لتدريب مكثف لمدة شهر حول تطوير نموذج العمل التجارى لكل كيان وبناء قاعدة بيانات للعملاء وخطة التسويق وتصميم العلامة التجارية والتخطيط المالى للشركة.

ويستهدف التدريب تحقيق تطور ملحوظ وتأهيل الشركات لعرض مشاريعهم بشكل قوى على لجنة الاستثمار الخاصة بانوفنتشورز، ومجموعة من الخبراء.

وتأتى المرحلة الثالثة بلازما (Plasma)بعد عرض المشاركين مشاريعهم على لجنة الاستثمار ويتم خلالها اختيار ما بين 10 – 15 شركة للتأهل للمرحلة الثالثة من البرنامج والتى تعد أهم مرحلة فى برنامج مفاعل الريادة، وتبدأ هذه الشركات تدريبا شاملا لمدة 4 أشهر، بالإضافة إلى إتاحة فرصة للتواصل مع شبكة واسعة من الموجهين والخبراء، يُخصص منهم موجه لكل شركة لمتابعة تطور الشركة عن قرب وتوفير الإرشاد والتوجيه لفريق المؤسسين.

أما المرحلة الرابعة، فهى نوفا (Nova) وهو حدث ضخم يتم تنظيمه بنهاية كل دورة من البرنامج، ويستهدف عرض المشاريع بعد انتهاء فترة التدريب على حضور حافل من المستثمرين وخبراء من مختلف الجهات الداعمة لريادة الأعمال والقطاع الخاص فى ظل تغطية من الصحافة والإعلام.

كما يتم اختيار أفضل 4 مشاريع من قبل لجنة تحكيم مكونة من خبراء ومتخصصين فى مختلف المجالات كما تحصل المشاريع الفائزة على جوائز مالية تصل إلى 15 ألف يورو مقدمة من شريك البرنامج VC4A.

وشروط الالتحاق وفقا لوهبى تقوم على ألا تزيد سن شخص واحد على الأقل من الأعضاء المؤسسين للشركة عن 35 سنة، وأن تكون الشركة مؤسسة فى مصر وأن يتمكن الفريق المؤسس من حضور البرنامج فى القاهرة، ولا يزيد عمر الشركة على 3 سنوات، وتحصل الشركة من قبل على استثمار يزيد على 100,000 جنيه.

وسرد وهبى مميزات الالتحاق بالبرنامج عبر تقديم دعم لمدة 6 أشهر وهى مدة البرنامج، تشمل 20 دورة تدريبية فى مجال إدارة الأعمال والمهارات التشغيلية.

ويجرى تقديم جلسات تقنية فى مجالات مختلفة، كالإرشاد والتوجيه على يد رجال أعمال وخبراء فى مجالات مختلفة، وتسجيل الشركة قانونيا، وتصميم العلامة التجارية للشركات، وخدمات دعم مختلفة مثل الحسابات وإدارة الموارد البشرية والتسويق وخدمات تقنية، وعرض فكرة الشركة أمام مستثمرين من داخل مصر وخارجها، واستثمار يصل الى 300 ألف جنيه، وتحصل أفضل 3 شركات على جوائز مالية تقدر بـنحو 15000 يورو.

وعرض وهبى بعض خريجى برنامج مفاعل الريادة وعلى راسهم كيوبى CUBII، وشركة كيوبى لتصنيع ماكينات التعبئة والتغليف لمصانع المنتجات الغذائية الصغيرة، مشيرا إلى وجود الآلاف من هذه المصانع فى جميع أنحاء مصر، وهم المصدر الأساسى لمعظم سكان القرى، وتعتمد هذه المصانع على العمالة اليدوية يؤدى إلى مجموعة من المشاكل الصحية والأمنية إلى جانب تعطيل الإنتاج، لافتا إلى أن كيوبى قامت بتصنيع وبيع بعد الحلول الأوتماتيكية والماكينات لمساعدة هذه المصانع بأسعار تنافس سعرالماكينات المستوردة.

وتأسست شركة إنوفنتشورز (شركة ذات مسئولية محدودة) فى عام 2011 كمنصة للابتكار لتوصيل الأفكار المصرية المبتكرة للسوق عن طريق خدمة رواد الأعمال المعاصرين فى المنطقة، وتدير وتسهل الاستثمارات فى الشركات الناشئة فى مختلف المجالات المبتكرة.

فى سنة 2011، جذبت الشركة الأنظار فى مجال ومجتمع ريادة الأعمال من خلال الشراكة مع شركة Google لتصميم وتنفيذ برنامج «ابدأ مع «Google للشركات الناشئة فى مجال التكنولوجيا والانترنت والذى كان يعتبر الأول من نوعه فى ذلك الوقت.

وحقق البرنامج صدى واسعا وسلط الضوء على مجموعة كبيرة من الموجهين والمستثمرين ورواد الأعمال.

وتدعم الشركة رواد الأعمال الواعدين من خلال عدد من الأنشطة أهمها تسريع التطوير للمراحل الأولية للشركات الناشئة، وتقديم التمويل الاستثمارى والتوجيه والتدريب وبرامج التواصل مع مجتمع رواد الأعمال وإدارة مكان للعمل الخلاق والابتكار تحت اسم Ideaspace «أيديا سبيس».