هشام وصفي : «ماكرو جروب» تخطط لإتمام صفقة استحواذ جديدة خلال 2022

قال هشام وصفي، المدير التنفيذي بشركة ماكرو جروب، إن الشركة تخطط لإتمام صفقة استحواذ جديدة خلال العام الحالي 2022، وذلك في إطار خطتها التوسعية في مصر.

ولفت وصفي، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي عقدته، اليوم، احتفالًا ببدء التداول على أسهم الشركة، اليوم، في البورصة المصرية، إلى أن ماكرو كانت قد أتمّت بالفعل صفقة استحواذ على إحدى الشركات العاملة بمجال المكملات الغذائية خلال العام الماضي 2022.

وأوضح أن الصفقة الجديدة المخطط إتمامها، العام الحالي، لشركة تعمل بمجال إنتاج مستحضرات التجميل الدوائية والمكملات الغذائية أيضًا.

وأضاف أن ماكرو جروب تخطط لطرح 5 منتجات جديدة بمجال المكملات الغذائية العام الحالي 2022.

واحتلّت إدارة البورصة المصرية، اليوم الخميس، ببدء التداول على سهم الشركة، الذي حقق صعودًا بنسبة 6% بمستهلّ تعاملات الجلسة.