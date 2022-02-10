بورصة وشركات

هشام وصفي : «ماكرو جروب» تخطط لإتمام صفقة استحواذ جديدة خلال 2022

في إطار خطتها التوسعية في مصر.
أسماء السيد 12:04 م, الخميس, 10 فبراير 22 12:04 م, الخميس, 10 فبراير 22

شارك الخبر مع أصدقائك

قال هشام وصفي، المدير التنفيذي بشركة ماكرو جروب، إن الشركة تخطط لإتمام صفقة استحواذ جديدة خلال العام الحالي 2022، وذلك في إطار خطتها التوسعية في مصر.

ولفت وصفي، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي عقدته، اليوم، احتفالًا ببدء التداول على أسهم الشركة، اليوم، في البورصة المصرية، إلى أن ماكرو كانت قد أتمّت بالفعل صفقة استحواذ على إحدى الشركات العاملة بمجال المكملات الغذائية خلال العام الماضي 2022.

اقرأ أيضا  الأجانب يتجهون للبيع والعرب للشراء في البورصة الأسبوع الماضي

وأوضح أن الصفقة الجديدة المخطط إتمامها، العام الحالي، لشركة تعمل بمجال إنتاج مستحضرات التجميل الدوائية والمكملات الغذائية أيضًا.

وأضاف أن ماكرو جروب تخطط لطرح 5 منتجات جديدة بمجال المكملات الغذائية العام الحالي 2022.

واحتلّت إدارة البورصة المصرية، اليوم الخميس، ببدء التداول على سهم الشركة، الذي حقق صعودًا بنسبة 6% بمستهلّ تعاملات الجلسة.

اقرأ أيضا  تجاوزت 12 مليار دولار.. أرباح «بى بى» خلال 2021 تقفز لأعلى مستوى فى 8 سنوات
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم أسماء السيد

ملف الكاتب أسماء السيد

اقرأ أيضاً

«هيرميس» تنجح في إتمام خدماتها الاستشارية لطرح «ماكرو جروب» بقيمة 1.3 مليار جنيه في البورصة

مصطفى طلعت 11:43 ص, الخميس, 10 فبراير 22

البورصة المصرية تفتتح أول ساعة بجلسة الخميس على أداء متباين لمؤشراتها

رجب عزالدين 11:22 ص, الخميس, 10 فبراير 22

ماكرو جروب : نُخطط لزيادة صادرات الشركة لتصل ٥٪ العام الجاري

أسماء السيد 11:04 ص, الخميس, 10 فبراير 22

سهم «ماكرو جروب» يرتفع 6% في أول ظهور له على شاشات البورصة

مصطفى طلعت 10:47 ص, الخميس, 10 فبراير 22

مصطفى جاد : الترويج الجيد ومعدلات نمو «ماكرو» عوامل رئيسية لنجاح الطرح

أسماء السيد 10:33 ص, الخميس, 10 فبراير 22

«ماكرو جروب» تستعد للتوسع فى المكملات الغذائية وتتجه لإنتاج المطهرات الدوائية

أسماء السيد 10:33 ص, الخميس, 10 فبراير 22