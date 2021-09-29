نقل وملاحة

هشام هلال رئيسا للجمعية العربية للملاحة خلفا لرشاد

شغل هلال العديد من المناصب في مجال الملاحة والنقل البحري، وكان نائبا لرئيس مجلس إدارة الجمعية العربية للملاحة وأمينا عاما للاتحاد الدولي لجمعيات الملاحة
أماني العزازي 7:07 م, الأربعاء, 29 سبتمبر 21 7:07 م, الأربعاء, 29 سبتمبر 21

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قررت الجمعية العمومية للجمعية العربية الملاحة اختيار الدكتور الربان هشام هلال رئيسا لمجلس إدارة الجمعية خلفا للدكتور رفعت رشاد.

وشغل هلال العديد من المناصب في مجال الملاحة والنقل البحري، وكان نائبا لرئيس مجلس إدارة الجمعية العربية للملاحة وأمينا عاما للاتحاد الدولي لجمعيات الملاحة، ويشغل منصب وكيل معهد الدراسات العليا البحرية بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

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وتأسست الجمعية عام ١٩٧٩ كفرع من الجمعيه الملكيه البريطانية الملاحة وسرعان ما استقلت وتأسست وفقا لقانون الجمعيات الأهلية ويبلغ عدد أعضائها ٤٠٠ عضو من قادة السفن والملاحييين وأساتذة الجامعات.

وتهدف الجمعية إلى نشر علوم الملاحة، وتعد عضوا ناشطا فى الاتحاد الدولى لجمعيات الملاحة، وعضوا مراقبا فى اللجنة الدولية الملاحة بالأقمار الصناعية.

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بقلم أماني العزازي

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