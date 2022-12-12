هشام موسى: قطاع الرعاية الصحية يُطالب بتعديل تشريعي لتحسين بيئة الاستثمار

قال هشام موسى المدير التنفيذي لصندوق مصر الفرعي للخدمات الصحية والصناعات الدوائية، إن زيادة جاذبية قطاع الرعاية الصحية في السوق المحلية مرتبطة بتغير التشريعات القائمة خلال الوقت الحالي.

وتابع : إن هذا الأمر بدأ في التغير حاليًا، وبالتالي فالقطاع في حاجه لتعدل التشريعات الحالية لتهيئة بيئة الاستثمار خاصة أن الصناديق العربية والهندية ترى أن القطاع جاذب للاستثمار.

وأضاف خلال كلمته بالقمة السنوية للاستثمار في الرعاية الصحية، أن الصندوق تم تأسيسه كصندوق فرعي تابع للصندوق السيادي المصري بغرض التعاون مع القطاع الخاص بمجال الرعاية الصحية.

وقال إن قطاع الرعاية الصحية تأخر كثيرًا في جذب رأس المال المؤسسي خلال السنوات الماضية بضغط من التشريعات القائمة وطول الإجراءات المتعلقة بعمليات التأسيس وغيرها.

ونوه بأنه منذ منتصف الألفينيات بدأت صناديق الاستثمار المختلفة الدخول للاستثمار في القطاع في السوق المحلية، ولكن التحرك كان يتم من خلال صفقات الاستحواذ دون تأسيس كيانان طبية جديدة.