هشام موسى: السوق العقارية سيواجه حالات تعثر لبعض الشركات الفترة المقبلة

قال هشام موسى العضو المنتدب لشركة روك للمراكز التجارية والإدارية، إنه من المتوقع وجود حالات تعثر لبعض الشركات خلال الفترة القادمة، نتيجة الزيادات السعرية.

وأضاف موسى، على هامش مشاركته في مؤتمر الرؤساء التنفيذيين السنوي، أن الضوابط التي وضعتها الدولة في الفترة الأخيرة ستعمل على إعادة توازن السوق العقارية، وبث الطمأنينة لدى للمستثمرين.

وأوضح أن الوحدات التجارية والإدارية هي الاختيار الأول للمستثمرين في القطاع العقاري، لافتًا إلى العائد المرتفع للوحدات التجارية والإدارية على عكس الوحدات السكنية.

وعقد مؤتمر الرؤساء التنفيذيين السابع The 7th CEOs Thoughts» 2021» الذي تنظمه شركة «المال جى تى إم»، لاستكمال المناقشات حول «كيف ينجو الاقتصاد المصرى من فخ الركود العالمى»، وبحضور الدكتور أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية.