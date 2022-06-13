هشام مهران : أورنج لديها فريق متخصص في تطوير حلول الأمن السيبراني‎‎

قال هشام مهران نائب رئيس شركه أورنج مصر ، إن حلول الأمن السيبراني وتأمين الحدود المعلوماتية للدول أصبحت لا تقل أهمية عن الحدود الإقليمية للدولة.

وأضاف مهران أن مصر واجهت خلال عام 2021 مجموعة من الهجمات السيبرانية، مشيرا إلى أن الدولة أولت اهتماما بالغا للاستثمار في الأمن السيبراني وحلول أمن المعلومات.

وأوضح أن التوجه العام الذي تشهده الدولة المصرية للتحول الرقمي يستلزم وجود أمن معلوماتي يسهم في حماية البيانات، موضحا أن أورنج لديها قسم خاص بحلول الأمن السيبراني والمعلوماتي.

ولفت إلى أن ورنج تعكف حاليا على تنفيذ مشروع بناء مركز البيانات الخاص بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي تتميز بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والمتطورة.