هشام مبروك: نستهدف الاستحواذ على 30% من سوق «التوقيع الإلكتروني»



كشف المهندس هشام مبروك العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، عن استراتيجية الشركة الجديدة للتوسع في تقديم خدمات التوقيع والختم الالكتروني، والتي تستهدف الاستحواذ على حصة تصل لنحو 30% من سوق التوقيع الالكتروني للعام الجاري.

ولفت خلال المائدة المستديرة التي تعقدها الشركة الآن، أن الحصة الحالية لا تعبر عن قدرات وامكانات الشركة التكنولوجية في الوقت الحالي، منوهًا إلى أن الشركة سجلت نمواً في الحصة السوقية خلال عام 2022 لتتجاوز الـ 20%.



وأرجع مبروك النمو الذي حققته الشركة في نشاط التوقيع الالكتروني إلى تبني الشركة لخطة تطوير وتحديث لمنظومة التوقيع الالكتروني والبنية التكنولوجية للشركة بما يحقق أمن المعلومات ويضمن سريتها وسرعة الأداء، وهو ما جعل شركة مصر للمقاصة جاهزة لمواكبة توجهات الدولة نحو التحول الرقمي.



وأضاف إن اتجاه الدولة الاستراتيجي نحو التحول الرقمي، وتوسعها في تقديم الخدمات الرقمية مثل تطبيق الفاتورة الالكترونية، ونظام التسجيل المسبق للشحنات في الموانئ، ساهم في ارتفاع الطلب على خدمات التوقيع الإلكتروني والختم الإلكتروني.

وأشار إلى أن الشركة نجحت في تقديم خدمة التوقيع الالكتروني بسرعة فائقة وبأسعار منافسة من خلال فروعها المنتشرة على مستوى الجمهورية، واستطعنا تحقيق زيادة في الايرادات من نشاط التوقيع الالكتروني لتسجل 63 مليون جنيه بنهاية عام 2022، بالمقارنة بـ 12 مليون جنيه عام 2021، بنسبة نمو تتجاوز 400%.



وكشف مبروك عن وجود تحالفات بين شركة مصر للمقاصة وشركاء استراتيجيين لتقديم خدمات التوقيع والختم الالكتروني مثل قطاع المحاكم الاقتصادية والغرف التجارية المختلفة، ومصلحة الجمارك، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مشيرا إلى أن الشركة تطمح لعقد بروتوكولات تعاون مع شركاء آخرين.



ونوه إلى أن الشركة قامت بافتتاح 6فروع لتقديم الخدمة في (مصر الجديدة- كفر الدوار- دمنهور- مرسى مطروح- طنطا)، بالإضافة 5 منافذ جديدة لتقديم خدمة التوقيع الالكتروني بالتعاون مع الغرف التجارية في كل من الإسكندرية- القاهرة (العتبة)- الغردقة- أسيوط -سوهاج – الأقصر وأسوان، ليصل بذلك عدد فروع مصر للمقاصة التي تقدم الخدمة نحو 20 فرعا تغطي محافظات الجمهورية.

بالإضافة إلى امكانية التقديم عن بعد للحصول على التوقيع والختم الالكتروني بإرسال المستندات علي الايميل [email protected]، كما تم تطوير خدمة العملاء لتكون متاحة على مدار الساعة للإجابة على استفسارات العملاء.

وأوضح أن الشركة استثمرت نحو 25 مليون جنيه لتحديث البنية الأساسية لتطبيقات التوقيع الإلكتروني خلال الـ 5 أشهر الأولى من عام 2022.



وكانت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات – إيتيدا قد وافقت في نوفمبر الماضي على مد ترخيص خدمة التوقيع الإلكتروني لشركة مصر للمقاصة لمدة 3 سنوات حتى العام 2025، وذلك عقب إنهاء الشركة خطة تطوير والتحديث للبرمجيات الخاصة بالهوية الالكترونية بالتعاون مع شركة (NEXUS)، وذلك وفقا لمتطلبات الترخيص، وأيضا افتتاح مركزين للمعلومات في القرية الذكية، والقاهرة الجديدة مطابق لأحدث المعايير العالمية علي الصعيد التكنولوجي و في مجال أمن و سرية المعلومات أيضا .



ويعد التوقيع الالكتروني من الخدمات الرئيسية التي تقدمها شركة مصر للمقاصة والايداع والقيد المركزي، وحصلت على ترخيص تقديم الخدمة في عام 2006 .