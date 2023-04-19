هشام مبروك: مصر للمقاصة تنفذ 6 مشروعات في مجال دعم البنية التكنولوجية والتحتية

قال المهندس هشام مبروك العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، إن شركته تعمل على تنفيذ 6 مشروعات لإعادة هيكلة البنية التحتية ومكونات العمل بالشركة أبرزها تغيير تراخيص البرامج الخاصة بمصر المقاصة.

وأوضح مبروك خلال اجتماع الجمعية العمومية للشركة اليوم الأربعاء، أن الشركة دشنت في إطار إعادة الهيكلة إدارة متخصصة في أمن وحوكمة المعلومات لرفع الكفاءة التشغيلية للشركة.

ولفت إلى أن الشركة افتتحت 16 مركزا جديدا في 11 محافظة للتوقيع الإلكتروني خلال 2022، ما رفع حجم التوقيع من 12 إلى 62 مليون جنيه.

يذكر أن أرباح الشركة قد ارتفعت خلال العام الماضي بنسبة 112% لتسجل 1.049 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 495 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2021.

وبلغت نسبة صافي الأرباح إلى إجمالي الإيرادات 60% خلال العام المالي 2022 مقارنة بـ49% عام 2021.