هشام ماجد ضيف حلقة برنامج «أسعد الله مساءكم من جديد» مع أكرم حسني التاسعة مساء

«أسعد الله مساءكم من جديد» على قناة MBC مصر

يعود برنامج «أسعد الله مساءكم من جديد » على قناة MBC مصر، وتبدأ أولى حلقاته مع النجم هشام ماجد في حوار ساخر وغير تقليدي وتتضمن الحلقة مشاهد مُحاكاه تمثيلية لأحد أعمال الفنان هشام ماجد يتم تقديمها بصورة كوميدية، بالإضافة لبعض الإسكتشات الغنائية والمقاطع الحوارية الشهيرة.

تنطلق حلقاته مع شخصية “سيد أبوحفيظة”، التي يُقدمها الفنان أكرم حُسني، والتي اكتسبت خلال فترة وجيزة مساحة كبيرة كأحد أبرز الشخصيات الساخرة في الإعلام المصري والعربي، ويرصد من خلالها أكرم حُسنى بصورة إسبوعية الكثير من الوقائع المُختلفة فى المُجتمع المصرى، ويُحللها ويُعلق عليها بأسلوب ساخر وشيق.

يُعرض برنامج «أسعد الله مسائكم من جديد» على «MBC مصر» فى التاسعة مساء.