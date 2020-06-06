هشام عكاشة: 20 مليون جنيه مساندة من البنك الأهلى لمستشفى عزل القصر العينى

كشف هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى ، عن المساهمة بـ 20 مليون جنيه لمستشفى القصر العيني الفرنسى وذلك فى خطوة جديدة يبادر بها البنك لمساندة جيش مصر الأبيض فى مواجهة الاثار الناتجة عن تفشى فيروس كورونا .

يتم توجيه المبلغ لزيادة الطاقة الاستيعابية لغرف الرعاية المركزة من أسرة المرضى ورفع كفاءة الاستعدادات اللازمة لتلقى العلاج وتوفير جميع المستلزمات والاحتياجات الطبية ، مع توجيه الدعم اللازم لأعضاء الفريق الطبى بالمستشفى من الأطباء وأعضاء هيئة التمريض، وذلك استشعارا من أسرة البنك للمجهودات الكبيرة وللدور الحيوي الذي يقوم بها جميع العاملين بالمستشفى لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد والحد من آثاره.



وأكد عكاشة أن تلك المبادرة الجديدة من البنك الأهلي المصري تأتي استمرارا لدوره المتنامي في دعم كافة جهات الدولة في توفير الرعاية اللازمة للمصابين بالفيروس والوقوف مساندا لجيش مصر الابيض فيما يقدمه من خدمات و تضحيات لرعاية المصابين ولدوره التاريخي في حماية اهل مصر في ظل ما تتعرض له البلاد والعالم من ظرف استثنائي بالغ الخطورة.

300 مليون جنيه دعما من الأهلى منذ بداية كورونا

وأشار الى أن دعم البنك الاهلي المصري الذي وصل الى ما يقارب 300 مليون جنيه منذ بداية الجائحة تم توجيهها لمختلف مجالات مكافحة تداعيات هذا الفيروس المستجد وذلك بعد دراسة اهم احتياجات الدولة بحيث تحقق تلك المساهمات الاستفادة القصوى والاثر المرجو منها، وذلك من خلال توفير المستلزمات و الأجهزة لمساعدة وزارة الصحة والمستشفيات ودعم الأطقم الطبية، إضافة الى توفير مواد الإعاشة والمواد الغذائية للأسر والعمالة غير المنتظمة خلال أزمة كورونا، واشار عكاشه الى توجيه البنك لكامل قيمة اذاعة حملته الإعلانية فى رمضان الماضى إلى مواجهة الأزمة.

مليارا جنيه مساهمة فى المسؤولية الاجتماعية

وأضاف عكاشة أن حجم مساهمات البنك في مختلف مجالات المسئولية المجتمعية بلغت خلال العام المالي٢٠١٩/٢٠٢٠ ما يزيد على ملياري جنيه يتم توجيهها وفقا ومعايير الاستدامة فى العمل المجتمعي من خلال دعم المبادرات التي تهدف لتحسين احوال المجتمع، بالإضافة الى سعي البنك الأهلي لبذل قصارى جهده لمشاركة المجتمع المدني في دعم الشعب المصري والحكومة فى محاربة مرض كورونا واجتياز تلك المرحلة الحرجة.

كما أكد أن الإجراءات الوقائية والاحترازية المطبقة داخل مقرات البنك حفاظا على الزملاء والعملاء الكرام تأتى فى مقدمة اولويات مجلس إدارته مع تحقيق التواصل المستمر بالجهات المعنية بالدولة لتقديم الرعاية الطبية اللازمة للزملاء في ظل هذه الظروف و فى اطار منظومة صحية متكاملة ، داعين بالرحمة و المغفرة للزملاء الذين توفاهم الله وبالصحة والعافية لأسرة البنك الاهلى المصرى ولأهل مصر.