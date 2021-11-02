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هشام عكاشة: عمليات الاحتيال الإلكتروني ارتفعت خلال كورونا

القطاع المصرفي يلعب دورا كبير داخل السوق المصرية مدعوما من الدولة والبنك المركزي المصري
‫محمود الصباغ‬‎ 1:02 م, الثلاثاء, 2 نوفمبر 21 1:02 م, الثلاثاء, 2 نوفمبر 21

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قال هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري أن عمليات الاحتيال ارتفعت خلال أزمة كورونا مدفوعا باعتماد المواطنين أكثر علي التكنولوجيا بعد الجائحة.
واضاف خلال كلمته بمؤتمر الناس والبنوك على شريحة من المواطنين لم تمتلك الوعي الكامل في التعامل مع التكنولوجيا المالية، وكانت اولى الأسباب التي زادت عمليات الاحتيال الارتفاع
وأكد علي أن الاستدامة جزء كبير منها يعني توفير المدخرات واتاحتها للمواطنين، مؤكدا علي الدور التوعوي في هذا النشاط.
وأشار إلي أن كورونا وضعت الكثير من الأعباء علي اقتصادات العالم، حيث أجبرتها علي وضع آليات جديدة للتعامل مع الأزمة وجعل المؤسسات المصرفية احتجاز جزء من أرباحها بعد التعامل مع الأزمة.
وأكد علي أن القطاع المصرفي يلعب دورا كبير داخل السوق المصرية مدعوما من الدولة والبنك المركزي المصري، لدعم المحاور والقضايا الاستراتيجية للتحقيق النمو ودفع عجلة الإنتاج، ودعم المشروعات الخضراء.
وأشار إلي أن مبادرات البنك المركزي من مبادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتعثرين كان لهم دور .
.كبير في دعم الاقتصادوأشار عكاشة إلى أن الحفاظ على البيئة جزء رئيس من استراتيجية البنوك، إضافة إلي اهتمامها بالمسئولية المجتمعية.

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بقلم ‫محمود الصباغ‬‎

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