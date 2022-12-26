هشام عكاشة: شركات الصرافة ليست سوق سوداء ويتم متابعتها من البنك المركزي

قال هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي إن شركات الصرافة ليست سوق سوداء، لأنها مقننة ويتم متابعتها من البنك المركزي، موضحَا ان القانون يجرم السوق السوداء، ومع ذلك فهي موجودة بالفعل في مصر.

وأضاف عكاشة خلال مداخله هاتفية مع الاعلامي عمرو اديب في برنامج الحكاية على فضائية ام بي سي مصر، أن البنك المركزي رصد ممارسات غير شرعية للتلاعب والتحايل على سحب العملات الأجنبية من الخارج.

وتابع عكاشة، أنه تم رصد سحب 55 مليون دولار وهو رقم كبير و يخض، وذلك عبر البطاقات الائتمانية خلال الثلاثة الاشهر الماضية، وتم رصد استخدامه بشكل مفرط.

واوضح، انه كان سحب من خلال عملية محددة واسلوب ممنهج حيث يتم صرف تلك المبالغ في اماكن محددة بالخارج، الخارج يمثل حجم سحب سافر عن طريق قنوات غير شرعية، وتلك الجرائم يعاقب عليها القانون الذي يحكم ضوابط التبادل المصرفي.

وقال عكاشة، أن هناك رسائل متداولة حاليًا تفيد بأن البنوك المصرية سوف تصدر شهادات بقيمة مالية متفاوتة، مؤكدُا ان تلك الرسائل مضللة لا أساس لها من الصحة.

وأضاف عكاشة، أنه من الطبيعي حينما يودع العملاء أموالًا في البنك أن تحصل على عائد أقل من نظيره على الأموال التي يقوم البنك بإقراضها.