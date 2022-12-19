هشام عكاشة: «الناس والبنوك» يهدف لتوعية المواطنين بدور القطاع المصرفي فى مواجهة التحديات

قال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري ورئيس مؤتمر الناس والبنوك، إن البنك الأهلي على مشارف الاحتفال بالييويل الفضي 25 عاما على مرور تأسيس المركز الإعلامي العربي.

وأضاف عكاشة، في كلمته الافتتاحية خلال مؤتمر الناس والبنوك “المؤتمر الاقتصادي السادس عشر” لعام 2022 والذي ينعقد اليوم الإثنين في القاهرة، أنه يسعده أن يتناول المؤتمر المشاكل الاقتصادية التي تمر بالعالم أجمع ومحاولة تقديم التوصيات الواجبة، مضيفًا أن دور المؤتمر هو توعية الناس بدور البنوك في مواجهة كل هذه التحديات.

وأفاد أن صندوق النقد الدولي توقع انخفاض معدلات النمو العالمي خلال العام القادم، بالإضافة إلي ارتفاع معدلات التضخم، في ظل اتباع معظم البنوك المركزية في العالم لسياسة التشديد النقدي.

وأشار إلي أن العالم يواجه مشكلة ارتفاع أسعار الطاقة العالمية، وذلك القى بظلاله على الاقتصاد المصري، وعلى الرغم من ذلك تتوصل مصر دائما للحلول السريعة، حيث تم الاتفاق على قرض صندوق النقد الدولي في يوم 16 ديسمبر الحالي، والبدء في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وتابع: “استمراراً لدور القطاع المصرفي في دعم الاقتصاد المصري في الأزمات الماضية، بداية من الأزمة المالية العالمية 2008، مرورا بثورتي 2011 و2013، وأزمة كورونا، وأخيرا الحرب الروسية الأوكرانية، يسعى القطاع المصرفي لبذل المجهودات لمساندة الاقتصاد.

وأعرب هشام عكاشة عن تحقيق القطاع المصرفي لنسبة 21% معيار كفاية رأس المال، وهي نسبة متقدمة على حد تعبيره.

يذكر أن مؤتمر الناس والبنوك جاء هذا العام ليناقش أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجهها الدولة بشكل خاص والعالم بشكل عام، وذلك على أثر تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وتفشي فيروس كورونا الذي أدي إلي حدوث اضطراب في سلاسل الإمداد العالمية.