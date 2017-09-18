هشام عكاشة: البنك الأهلي يستهدف أصولا بقيمة 1.5 تريليون جنيه

محمد سالم وأمنية إبراهيم:تركز الخطة الإستراتيجية للبنك الأهلى المصرى، أكبر بنك حكومى بالبلاد من حيث الأصول، للعام المالى الحالى، على استمرار دعم وتنمية الاقتصاد عبر تمويل المشروعات الكبرى إلى جانب التوسع بقوة فى تدبير الاحتياجات التمويلية لقطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة والتى رصد لها نحو 13 مليار

محمد سالم وأمنية إبراهيم:



تركز الخطة الإستراتيجية للبنك الأهلى المصرى، أكبر بنك حكومى بالبلاد من حيث الأصول، للعام المالى الحالى، على استمرار دعم وتنمية الاقتصاد عبر تمويل المشروعات الكبرى إلى جانب التوسع بقوة فى تدبير الاحتياجات التمويلية لقطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة والتى رصد لها نحو 13 مليار جنيه حتى نهاية يونيو المقبل لترتفع إلى 45 مليار جنيه.



ويعتبر البنك قطاع الـSMEs أحد ركائز التنمية الاقصادية والصناعة المحلية خاصة المرتبطة بإنتاج المواد الخام والسلع الوسيطة التى تدخل فى صناعات أخرى، ورصد البنك نحو 25 مليار جنيه لقطاع الشركات الكبرى إلى جانب إعادة تدوير أقساط القروض المسددة مرة أخرى.



وقال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى، فى حوار مع «المال»، إن مصرفه يتوقع تجاوز حجم ودائعه تريليون جنيه بنهاية العام المالى الحالى، وملامسة محفظة أصوله مستوى 1.5 تريليون جنيه.



وكشف عن استهداف البنك رفع محفظة تمويل الأفراد والتجزئة المصرفية إلى 45 مليار جنيه بنهاية يونيو المقبل، مقابل 39 مليار جنيه نهاية العام المالى المنصرم، كذلك مضاعفة حجم التمويل العقارى عبر مبادرة البنك المركزى البالغ قدره مليارى جنيه ليصل إلى 4 مليارات.

وعن رؤيته لوضع الاقتصاد المحلى بعد مرور نحو 10 شهور على تدشين برنامج الإصلاح، قال «عكاشة» إنه لابد من أن ننظر إلى تداعيات قرارات الإصلاح الاقتصادى وانعكاساتها على السوق المصرية، لنجد زيادة ملموسة فى حجم الصادرات، وطفرة فى الصناعة المحلية.

وأشار إلى أن شركات التصنيع المحلى توسعت فى الحصول على قروض من البنوك لتمويل توسعاتها وزيادة الطاقة الإنتاجية لديها بغرض تلبية الطلب المرتفع على منتجاتها بعد أن أصبحت أسعارها تنافسية مقارنة بالبديل المستورد.



وأضاف أن برنامج الإصلاح وتحرير سعر الصرف أسهم بشكل رئيسى فى تراجع حجم الواردات، التى شهدت نهما ملحوظا فى الآونة الأخيرة بسبب تباين سعر الصرف، الذى جعل أسعارها أقل من قيمتها الحقيقية، كما انعكس على رؤية المستثمرين الأجانب تجاه السوق المحلية، تجلت بوضوح فى تدفق الاستثمار لسوق الدين والخزانة العامة، واهتمام المستثمرين بالبحث عن فرص استثمارية مباشرة أو غير مباشرة.



وأشار إلى أن إعادة هيكلة منظومة الدعم وتحريك أسعار الوقود والكهرباء عوامل أسهمت إيجابياً فى تحسن مستوى التدفقات النقدية لدى وزارة الكهرباء وهيئة البترول.



وتوقع تحسن التصنيف الائتمانى لمصر خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن الرؤية المستقبلية لمؤسسات التصنيف الدولية تجاه الاقتصاد المصرى بين مستقرة وموجبة وهو شيء جيد، وأن استمرار عمليات الإصلاح يعزز فرص تحسين التصنيف السيادى لمصر.



على صعيد الموارد الدولارية، قال رئيس البنك الأهلى إن البنوك أصبحت لديها فوائض سيولة أجنبية بعد إصلاح منظومة سعر الصرف وتحرير الجنيه، كما ارتفع احتياطى البلاد من النقد الأجنبى فوق مستوى 36 مليار دولار مرة أخرى.



وأوضح أن حصيلة البنك الأهلى من تنازلات العملة تقارب 15 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف، أن مصرفه تمكن من جمع ما يقارب 3 مليارات دولار خلال شهر أغسطس وحده، كما أن حصيلة أول أسبوع فى سبتمبر بلغت نحو 400 – 500 مليون دولار.

كانت البنوك المصرية قد عانت فى السنوات الأخيرة قبيل تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016 من نقص حاد فى العملة الأجنبية، نتيجة تداول أغلب السيولة الدولارية خارج القنوات الشرعية مع اتساع الفجوة بين سعرى الصرف الرسمى وغير الرسمى.



وأكد عكاشة أن حركة تداول العملة الصعبة داخل الجهاز المصرفى شهدت تحسناً ملموساً بفضل تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى وتحرير سعر صرف الجنيه، الذى أعاد السيولة الأجنبية للقنوات الشرعية مرة أخرى.

وأشار إلى أن مستوى سعر الصرف الحالى يحافظ على الفرص التنافسية للسوق المصرية، فى كل من التصدير والسياحة، وكذلك الصناعات المحلية واستمرار نموها.

وأعلن البنك المركزى قبل أيام قليلة، ارتفاع حصيلة الصادرات السلعية بنحو %15.9 لتصل لنحو 21.7 مليار دولار فى العام المالى 2016 – 2017، مقابل 18.7 مليار دولار السنة المالية السابقة، وجاء ذلك نتيجة زيادة كل من حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بمعدل %16.2 لتسجل نحو 15.1 مليار دولار، مقابل نحو 13 مليار دولار كنتيجة لتحسن تنافسية الصادرات المصرية عقب قرار تحرير سعر الصرف، وحصيلة الصادرات البترولية بمعدل %15.4 لتسجل 6.5 مليار دولار بدلاً من 5.7 مليار دولار.

كما تراجعت مدفوعات الواردات السلعية بمعدل %0.5 لتسجل نحو 57.1 مليار دولار مقابل نحو 57.4 مليار، بعدما هبطت مدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية %4.5 لتسجل نحو 45.9 مليار دولار مقابل نحو 48.1 مليار، وارتفعت مدفوعات الواردات السلعية البترولية بنحو 1.9 مليار دولار.

وحول قرارات السياسة النقدية الأخيرة التى رفعت أسعار الفائدة بمعدل %4 خلال شهرين فقط، ولاقت انتقادات من جانب محللى الاقتصاد، قال «عكاشة» إن مواجهة تضخم تجاوز %33 تستلزم اتخاذ إجراءات من صانع السياسة النقدية وطبيعى أن يستهدف البنك المركزى التضخم ويتعين عليه رفع مستويات الفائدة نوعاً ما لتحجيم الطلب والشراء حتى تهبط الأسعار مرة أخرى.

ولفت إلى أنه بمقارنة التغيير فى أسعار الفائدة وارتفاع حجم المدخرات لدى القطاع المصرفى لتتجاوز الودائع 3 تريليون جنيه، نجد أن القرار حقق أهدافه وأن هناك أفرادًا خفضوا حجم استهلاكهم ومستويات صرف الأموال، وفضلوا ادخارها بالبنوك للاستفادة من ارتفاع العائد.

كما أن ارتفاع العائد على الجنيه شكل عامل جذب جيد لحائزى الدولار، للتنازل عما فى حوزتهم من عملة والاستفادة من أوعية العملة المحلية التى تدر عائدًا مغريًا لمواجهة تكاليف المعيشة اليومية.

وأشار إلى أن أغلب حصيلة شهادات الـ%20 لدى البنك الأهلى ناتج عن تنازلات بالعملة الأجنبية، وهو ما يؤكد أن قرارات رفع الفائدة أتت بثمارها من حيث زيادة الموارد الدولارية من ناحية والحفاظ على الجنيه كوعاء ادخارى وملاذ آمن للمواطنين لتحقيق عائد لمواجهة متطلبات المعيشة من ناحية أخرى.

قال «عكاشة» إن هناك فئات واسعة لم تتأثر بزيادة أسعار الفائدة، وتستفيد من أسعار فائدة مدعومة عبر مبادرات البنك المركزى، منها المشروعات الصغيرة التى تصل مبيعاتها حتى 50 مليون جنيه بسعر عائد %5، وكذلك الصناعات المتوسطة وتصل مبيعاتها حتى 200 مليون جنيه، وأسعار فائدة التفضيلية هذه تحفز على الاستثمار فى الصناعات صغيرة ومتوسطة الحجم التى تستحوذ على حوالى %70 من النشاط الاقتصادى فى مصر.

وأشار إلى أن البنك المركزى يوفر تمويل غير مباشر لقطاعى المقاولات والمطورين فى إطار مبادرة التمويل العقارى لمحدودى ومتوسطى الدخل بأسعار فائدة منخفضة 5 و%10.5 تضمن توفير تمويل رخيص لمشترى الوحدات السكنية بما يسرع من دورة عمل المطورين العقاريين.

وأضاف أن تأثير رفع الفائدة على الشركات الكبرى محدود للغاية، فلكل صناعة دورة نشاط ومعدل تكلفة للمبيعات، وباحتساب عدد دورات النشاط بالإضافة لتكلفة الإنتاج ونسبتها لحجم الاقتراض التى تعتمد عليه لتمويل دورات النشاط، نجد أن التأثير النهائى لزيادة الفائدة بمعدل %4 لن يتجاوز %0.8 من إجمالى مبيعات هذه الشركات، قائلا: «نعتقد أن أغلب الشركات بمصر قادرة على تحمل زيادة أقل من %1 فى تكلفة الإنتاج لديها من إجمالى حجم مبيعاتها».

ونوه بأن المشروعات الكبرى التى لديها خطوط إنتاج ضخمة قد تتأثر بعض الشيء بارتفاع تكلفة الاقتراض فى الوقت الراهن، وتحتاج إلى استغلال الأصول المتاحة بمصر بالشكل الأمثل وتطويرها، وإرجاء التوسعات الاستثمارية بالمصانع الكبرى حتى هبوط أسعار الفائدة المتوقع خلال الفترة المقبلة.

قال «عكاشة» إن مستوى سعر الصرف الحالى يعكس حركة السوق، وأن التراجع التدريجى على مدار الشهرين الماضيين يعكس تفاعله مع المتغيرات الاقتصادية الإيجابية، ويشير إلى بوادر تحسن قيمة الجنيه المصرى.

وحول توقعاته لسعر الصرف خلال الفترة المقبلة، أشار إلى أن العرض والطلب يتحكم فى مستوى الأسعار، إلا أن حدود سعر الصرف حالياً مفيدة للاقتصاد المصرى وتعزز من فرص نمو الصادرات، خاصة فى مجالات الحاصلات الزراعية والمواد الغذائية والملابس.

وأضاف أن صادرات مصر غير البترولية شهدت طفرة فى الشهور الأخيرة، إلى جانب تحسن أداء نشاط السياحة، وكذلك معدل تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.

أكد «عكاشة» أن إستراتيجية البنك الأهلى للعام المالى الحالى تستهدف بشكل أساسى الاستمرار فى دعم الاقتصاد، والتوسع فى محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التى تعتبر أحد أهم ركائز الاقتصاد القومى بالمرحلة الراهنة كما لها أهمية فى تحقيق الشمول المالى.



وأشار إلى أن مصرفه يستهدف زيادة محفظة تمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنحو 13 مليار جنيه خلال العام المالى 2017/ 2018، لتصل إلى حدود 45 مليار جنيه بنهاية يونيو المقبل، مقابل 32 مليار جنيه فى يونيو الماضى.

وعلى صعيد قروض المشروعات الكبرى قال انه يهدف إلى استمرار التوسع فى منح الائتمان والتمويل وضخ حوالى 25 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى، بالإضافة إلى إعادة تدوير الأقساط المسددة من المحفظة مرة أخرى، مشيراً إلى أن محفظة تمويل الشركات الكبرى بلغت حوالى 320 مليار جنيه بنهاية يونيو 2017.

وفى التجزئة المصرفية يستهدف البنك زيادة المحفظة إلى 45 مليار جنيه، مقابل 39 مليارًا نهاية يونيو الماضى، وقروض التمويل العقارى إلى 4 مليارات بدلاً من 2 مليار جنيه.

فيما أشار إلى أن معدل توظيف القروض إلى الودائع ارتفع إلى %44 وشهد تحسناً ملموساً، ويسعى البنك لزيادته عبر ضخ المزيد من القروض والتمويلات بالسوق لمختلف المشروعات.

قال «»عكاشة” إن خطة «الأهلى» فى قطاع الـSMEs تستهدف الوصول بمحفظة التمويل لـ100 مليار جنيه خلال 3 سنوات بنهاية 2020 كهدف رئيسى بالإستراتيجية، كما أن هناك هدفًا محركًا وهو الوصول لـ%20 من إجمالى محفظة القروض بالبنك، وفقاً لما أقره البنك المركزى.

وأضاف أن بنكه لديه تجربة ناجحة فى تمويل القطاع وخبرة طويلة من التسعينيات عندما بدأ التعاون مع الصندوق الاجتماعى، لامتلاكه شبكة فروع منتشرة فى انحاء الجمهورية، إضافة إلى تدعيم فريق عمل قطاع الـSMEs بنحو 1500 موظف فى الفروع والمراكز الرئيسية لدفع القوة التسويقية لقروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وتابع: البنك وقع عدة اتفاقيات وبروتوكولات مع عدة جهات لتوصيل التمويل لشريحة أكبر من عملاء الصناعات الصغيرة والمتوسطة منها مجمع «مرغم»، و«الروبيكى» و«مشروعك جنب بيتك» بمحافظة الدقهلية.

وقال إن خطة البنك فى القطاع تستهدف التعامل مع الصناعات المتكاملة، والمشروعات الصغيرة القادرة على إنتاج سلع وسيطة تدخل فى مدخلات صناعة أكبر، لضمان نجاح تسويق المنتج، وهو أنجح نموذج لهذه النوعية من المشروعات.



وأشار إلى أن القدرة على تسويق المنتج يعد أحد أهم التحديات التى تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأن وجود سلسلة صناعية متكاملة يضمن بيع المنتج ودخوله فى صناعة أكبر هو المعادلة الناحجة التى يستهدف البنك الأهلى التوسع فى دعمها وتمويلها.

وكشف أن ثلث محفظة قطاع «الصغيرة والمتوسطة»، البالغة قيمتها 32 مليار جنيه تم ضخه عبر مبادرة البنك المركزى.

وقال «عكاشة» إن شركة التمويل متناهى الصغر مازالت تحت الدراسة ولم يحدد رأسمالها المقترح بعد، وهيكل ملكيتها، متوقعاً بدء عملها مطلع العام المقبل.

وأشار إلى أن محفظة قروض المتناهى الصغر «المايكرو» بالبنك الأهلى 1.8 مليار جنيه، لقاعدة عملاء تضم 45 ألف عميل، وأن حجم المحفظة يتمشى مع حجم التمويلات الصغيرة التى يحصل عليها تلك الفئة من المشروعات.

وأكد أن البنك الأهلى مستمر فى تأدية دوره بقطاع التمويل متناهى الصغر حتى بعد تأسيس الشركة الجديدة المتخصصة فى ذلك، مستبعداً نقل محفظة البنك إلى الشركة.

وقال إن مصرفه يولى أهمية كبيرة إلى جذب الودائع، بهدف إعادة تدويرها وضخها فى شرايين الاقتصاد، كما تمثل إيداعات العملاء أهمية كبرى بالنسبة لسعى منظومة البنوك لتحقيق مبدأ الشمول المالى وجذب شرائح جديدة من العملاء.



وتابع: خطتنا تركز على تطوير وتحسين كفاءة المنتجات التى يتم تقديمها لعملائنا، وتم تطوير أنظمة الإنترنت البنكى، كما يتيح البنك خدمات الفون كاش وسبل الدفع الإلكترونى المختلفة.

كما يمتلك البنك خطة للانتشار الجغرافى والتوسع فى تدشين الفروع وماكينات الصراف الآلى، والتى تساعد بصفة أساسية فى تحسين مستوى الخدمة المقدمة للعملاء وتوسيع قاعدة المتعاملين، متوقعاً تجاوز محفظة ودائع البنك الأهلى تريليون جنيه بنهاية العام المالى الحالى والتى بلغت بنهاية يونيو الماضى 860 مليار جنيه.

وأشار إلى استهداف بنكه زيادة محفظة الأصول بحوالى 100 مليار جنيه، لتصل إلى 1.5 تريليون جنيه بنهاية يونيو المقبل.

قال «عكاشة» إن استمرارية البنك فى إتاحة الشهادة البلاتينية مرتفعة العائد تحدده معطيات السوق، مشيراً إلى أن جذب الودائع غير مرتبط بمستوى سعر الفائدة والأهم من ذلك أن يكون العائد متمشيًا مع وضع وظروف السوق، وأن البنوك كانت لديها ودائع جيدة وقتما كانت الفائدة 8 و%12، لأن هذه المستويات كانت تناسب الأوضاع حينها.

وأكد استمرارية تدفق الإيداعات لوعاء الـ%20، كاشفاً عن وصول حصيلة الشهادة إلى نحو 270 مليار جنيه، أغلبها جاء من تنازلات عن الدولار.

وأوضح أن أرباح البنك عن العام المالى المنقضى لم تعتمد بعد، مشيراً إلى أنها فى نفس حدود أرباح العام السابق أو ربما تزيد، ويتم احتجازها لتدعيم القاعدة الرأسمالية للبنك لاستكمال دوره فى التوسع ودعم الاقتصاد.

وحقق البنك الأهلى أعلى صافى ربح فى تاريخه بنهاية العام المالى 2015/ 2016، بقيمة بلغت 12.5 مليار جنيه، بنمو قدره %145 على العام السابق له، كما حقق صافى ربح قبل الضرائب وصل إلى 19.5 مليار جنيه.

وأشار إلى أن البنك الأهلى يركز على أن تحقق الأرباح قوة ودعمًا للمركز المالى وحقوق الملكية بما يسمح باستمرارية التوسع فى منح الائتمان والتمويل وهى أهم أهداف البنك.

وأضاف أن المعيار الأساسى ليس الربحية فقط وإنما تمكن البنك من تدعيم القاعدة الرأسمالية والتوسع فى الإقراض وتحريك ودفع الاقتصاد، خاصة فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كذلك دعم دور البنك فى المسئولية الاجتماعية.



وأشار إلى أن معدل كفاية رأس المال لدى البنك يفوق المعدلات الرقابية المطلوبة والمقدرة بنحو %11.6.

وقال »«عكاشة” إن مصرفه مستمر فى إعادة تدوير مساهماته بالشركات والتى تبلغ حوالى 200 شركة، وذلك بهدف استغلال التخارج من بعض الاستثمارات وبدء تأسيس شركات جديدة فى مجالات أخرى.



وكشف عن استهداف خطة العام المالى الحالى التخارج من نحو 9 شركات، مفضلاً عدم الكشف عن العوائد المالية المستهدفة منها.

وعلى صعيد الاستثمارات الجديدة المزمع تدشينها، كشف عن دراسة البنك تأسيس 4 شركات جديدة حالياً من بينها شركة التمويل متناهى الصغر، والباقى فى مجالات متنوعة رفض الكشف عنها فى الوقت الراهن.



وتابع: ملكية الشركات الأربع الجديدة ستكون متنوعة، ولن تكون بالكامل للبنك الاهلى، وسيتم الإعلان عن تفاصيلها بالكامل بعد انتهاء الدراسات وبدء إجراءات التأسيس.



فى سياق متصل، كشف عن استهداف مصرفه بيع نحو 30 قطة أرض آلت ملكيتها للبنك خلال العام الحالى، مشيرا إلى أن الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية التى يتشارك فيها الأهلى مع بنك مصر تتولى إدارة وتطوير محفظة الأصول المملوكة له بالكامل..



وأضاف عكاشة أن محفظة الديون المتعثرة لدى البنك تراجعت بصورة ملحوظة، لتمثل نسبة لا تتجاوز %4 من إجمالى القروض، فى حين كانت تفوق 23 مليارًا بنسبة %26 فى عام 2008.

وتابع: تسوية محفظة الديون المتعثرة تشهد نشاطاً ملحوظاً فى السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن بنكه يتابع عمليات التحصيل بشكل دورى وكذلك التسويات الجديدة التى يتم عقدها.

وأشار إلى أن فرع البنك بشنغهاى بالصين يتحول حالياً لفرع متكامل لديه الحق فى التعامل بالعملة المحلية (اليوان) إلى جانب العملات الأجنبية، ومتوقع الانتهاء من الحصول على تراخيص التحول قبل نهاية ديسمبر المقبل.



موضحاً أن فرع الصين بدأ بمكتب تمثيل ثم تحول إلى فرع له الحق فى التعامل بالعملات الأجنبية فقط وفقاً للضوابط الرقابية بالصين، والآن يعكف على الانتهاء من إجراءات الحصول على تراخيص التعامل كفرع متكامل للبنك.

فيما أكد أن خطة البنك تركز فى الوقت الراهن على دعم الاقتصاد المصرى كأولوية، لافتاً إلى أن إجراءات تأسيس صندوق الاستثمار الاقليمى الذى يتولاه مكتب دبى تم الانتهاء منها، ويتخطى رأسماله حالياً 200 مليون جنيه كمرحلة مبدئية، يستهدف الوصول بها إلى مليار جنيه خلال 9 أشهر المقبلة، مشيراً إلى أن الصندوق يستهدف الاستثمار فى سوق المال بمصر، ويتم العمل حالياً على تسويقه وجذب مستثمرين فى بعض الدول العربية.

وقال »عكاشة« إن توافر الموارد الدولارية أحد أسباب تأجيل طرح السندات الدولية، إلى جانب أنه كانت هناك مغالاة فى تسعير السندات بالأسواق العالمية، جعلت البنك يرى أن التوقيت غير مناسب، خاصة أن أمامنا فرصًا للتمويل بشكل مختلف، مؤكدا عدم إلغاء فكرة الطرح، إلا أنها مؤجلة لحين تناسب أسعار الأسواق العالمية مع مستهدفات البنك.



وعلى صعيد الاقتراض من الخارج، قال إن العلاقات الثنائية مع مؤسسات التمويل الدولية المختلفة تسير بشكل جيد، وهناك تواصل مستمر مع المراسلين بالخارج، ولا توجد اتفاقيات على خطوط ائتمان داخل حيز التوقيع قريباً.

وأضاف رئيس البنك الأهلى أن الودائع الأجنبية لدى مصرفه بلغت حوالى 10 مليارات دولار، مشيراً إلى أنها شهدت تحسناً ملموساً عقب قرار البنك المركزى الأخير الخاص بإلغاء سقف تحويل الأموال للخارج المحدد بنحو 100 ألف دولار، والذى يعد من القرارات الإيجابية التى أسهمت فى رفع ثقة الأفراد فى حركة الأموال بسوق النقد.



فى سياق آخر، أشار »عكاشة» إلى أن حجم الإيداعات الكاش لمستوردى السلع غير الأساسية والمقرر بنحو 50 ألف دولار شهرياً لم يشهد أى تغيير جوهرى بالزيادة أو النقصان منذ تحرير سعر الصرف.

إلا أنه لفت إلى تراجع استيراد السلع غير الأساسية بشكل عام بعد تحرير الجنيه، وتغيير سعر الصرف، مشيراً إلى أن شريحة كبيرة من الأفراد اتجهت للاستغناء عن السلع غير الضرورية بعد أن ارتفع سعرها مقابل قيمتها الحقيقية.



وقال «عكاشة» إن بنكه قام بتدبير مبالغ للمستوردين تعادل نفس حجم حصيلته من تنازلات العملاء عن الدولار المقدرة بحوالى 15 مليار دولار، فيما أشار إلى أن تعاملات سوق الإنتربنك أصبحت نشطة جدًا فى الآونة الأخيرة.

