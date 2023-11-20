هشام عز العرب: يجب رفع كفاءة الخدمات المالية بسعر منافس عالميًا‎

قال هشام عز العرب، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي، إنه لا بد من العمل على رفع كفاءة الخدمات المالية والرقمية، ومحاولة تقديمها بسعر منافس عالميًا.

وأضاف عز العرب، خلال كلمته في مؤتمر pafix للتكنولوجيا المالية، أننا نواكب مرحلة التحول الرقمي، مضيفًا أن القطاعات في مصر تعمل على تطوير البنية التحتية للاتصالات والتكنولوجيا المالية.

وتابع أن هناك بنوك تقوم بتقديم خدماتها التكنولوجية الجديدة عبر نفس المصرف، دون الحاجة إلى اللجوء للحصول على رخصة لبنك رقمي، مشيرًا إلى أن هناك بنوك أخرى ترغب في أن تقدم خدمات جديدة مختلفة عن تلك التي تقوم بتقديمها، وبالتالي تفضل أن تقدم للحصول على رخصة للبنك الرقمي، وتعمل على إنشاء بنية تحتية مختلفة ومنفصلة.

وإكمل أن بعض البنوك قد تواجه صعوبات في إطلاق منتجات رقمية عبر نفس البنية التحتية لديها، وبالتالي تفضل أن تفتتح بنك رقمي منفصل، لافتًا إلى أن ما يهم هو العمل على رفع كفاءة الخدمات المقدمة.

وذكر هشام عز العرب أن الشمول المالي لا يشمل فقط الحسابات البنكية في القطاع المصرفي، وإنما يشمل كل الخدمات المالية التي يحصل عليها العملاء من ايه قطاعات أخرى بجانب القطاع المصرفي.

ويتناول مؤتمر pafix اليوم عدة محاور، تشمل عمليات الشمول المالي والابتكار الرقمي، وكذلك التحول ناحية البنوك الرقمية، ومخاطر الاحتيال التي تهدد قطاع التكنولوجيا المالية.