هشام عز العرب: يجب العمل على تعظيم العوائد من الأصول المملوكة للدولة

قال هشام عز العرب، مستشار محافظ البنك المركزي ورئيس البنك التجاري الدولي السابق، إن المشكلة الحالية تكمن في النظر إلي الأصول المملوكة للدولة، باعتبارها جزءا من الدعم وأداة من أدوات التشغيل، مؤكدًا أنه لا بد من العمل على تعظيم العوائد من هذه الأصول.

وفي حديث عن الخيار الأفضل للاقتصاد المصري، “دخول رأس مال جديد يُنشئ استثمار لأول مرة، أم دخوله كشريك في استثمار قائم بالفعل”، أكد عز العرب علي أنه في كل الأحوال يكون التركيز الأساسي علي دخول مستثمرين يمتلكون الكيفية والمعرفة للاستثمار في القطاع محل النظر، ولا يهم بعد ذلك إن كان رأس المال يدخل الاقتصاد كاستثمار جديد، أم يدخل كشريك في أصل قائم بالفعل.

جاء ذلك خلال كلمته في جلسة «دور صندوق مصر السيادي وفرص المشاركة مع القطاع الخاص»، ضمن فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر الاقتصادي مصر – 2022.

ويشار إلى أن فعَّاليات المؤتمر الاقتصادي – مصر 2022 انطلقت أمس بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت شعار «خارطة طريق لاقتصاد أكثر تنافسية»، والذي تنظمه الحكومة بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على مدار ثلاثة أيام؛ لمناقشة العديد من القضايا والملفات الاقتصادية التي تتعلق بأوضاع الاقتصاد المصري ومستقبله، وذلك بحضور عدد من الوزراء، ومسئولي وممثلي الجهات الحكومية، ومشاركة واسعة من كبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء.