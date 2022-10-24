هشام عز العرب: من الضروري إعادة النظر فيمن يدير الشركات المملوكة للدولة سواء رقابيا أو تنفيذيا

قال هشام عز العرب، مستشار محافظ البنك المركزي، إنه من الأهمية إعادة النظر في من يدير الشركات المملوكة للدولة سواء الجهات الرقابية أو التنفيذية مثل الصندوق السيادي.

وأضاف مستشار محافظ البنك المركزي خلال الجلسة الثامنة بعنوان دور صندوق مصر السيادي وغرص المشاركة مع القطاع الخاص، خلال اليوم الثاني من المؤتمر الاقتصادي الذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه يجب النظر إلى كافة أصول الشركات في الدولة، وتدار بحوكمة أكثر، مشيرا إلى أنه من الصعب أن أكون رقيب ومشغل في نفس الوقت.

تلقي هذه الجلسة الضوء على دور الصندوق في تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يدعم النمو الاقتصادي ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.