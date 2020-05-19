هشام عز العرب : «كورونا» يرجئ دمج العمليات مع بنك مايفير الكيني

قال عز العرب، إنه لا يتوقع توزيعات أرباح خلال الفترة الحالية لحين انتهاء أزمة كورونا

كشف هشام عز العرب، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي، عن إرجاء دمج العمليات مع بنك “مايفير” الكيني الذي استحوذ “CIB” على 51% بقيمة 35 مليون دولار، بسبب فيروس كورونا .

وأكد عز العرب، في مقابلة مع وكالة بلومبرج، أن البنك لديه خطط لمزيد من الاستحواذات إلا أنها مؤجلة لحين انتهاء جائحة كورونا.

ووفقًا للوكالة أوضح رئيس البنك التجاري الدولي، أنه يعمل حاليًا على تحديد الوظائف التي يمكن أن يستمرأداؤها عن بعد بعد أزمة كورونا، بحيث يمكن إعادة توزيع الموظفين وتحسين الإنتاجية .

واستبعد أن ينفذ البنك أي خطط لخفض الوظائف بل ربما تزيد خلال الخمس سنوات المقبلة كجزء من إستراتيجية التوسع في عمق قارة أفريقيا .

وذكرت “بلومبرج” أن صافي الدخل للبنك التجاري الدولي انخفض بنسبة 9% خلال الربع الأول من العام الجاري بسبب زيادة المخصصات، بينما ارتفعت الإيرادات بنسبة 15% وزادت الأرباح التشغيلية، وفقًا لعز العرب.

ويمتلك البنك التجاري الدولي 207 فروع في مصر ومكتبين تمثيليين في أديس أبابا ودبي .

وقال “عز العرب” إنه لا يتوقع توزيعات أرباح خلال الفترة الحالية لحين انتهاء أزمة كورونا، مؤكدًا على قوة موقف السيولة لدى البنك لمواجهة الأزمات المتوقعة بسبب كورونا .

وتابع: “مع نهاية العام سيمكننا النظر في توزيعات الأرباح عندما يمكن تقييم أثر أزمة كورونا.

وأشار إلى أن البنك رفع حجم المخصصات بأكثر من الضعف خلال الربع الأول من العام الجاري تحسبًا لزيادة القروض المتعثرة، ومع تحسن الظروف سيكون بمقدور البنك الإفراج عن هذه المخصصات .