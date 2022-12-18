هشام عز العرب : الحكومة تسير في الاتجاه الصحيح والاقتصاد سيتجاوز مشكلات سعر الصرف

أعرب هشام عز العرب عضو مجلس إدارة البنك التجاري الدولي أنه على ثقة تامة بأن الاقتصاد المصري سيتجاوز مشكلات سعر الصرف الآنية وأن الحكومة تسير على الاتجاه الصحيح عبر سلسلة من الاجراءات الاقتصادية الاصلاحية التي أعلنتها من قبل إتفاق الصندوق وأن قيادة البنك المركزي قادرة على ضبط يقاع السوق.

جاء ذلك خلال مداخلة عبر برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”.

وأوضح أن “العملة المحلية أقل من قيمته أمام الدولار بجنيهين والسوق السوداء تفرض أرقاما غير مبررة بشأن سعر الصرف وتم استغلال الأوضاع وإثارة شائعات للتربح منها مثل شائعتي اجتماع البنك المركزي الاستثنائي القنبلة مساء الخميس الماضي وقبلها أن صندوق النقد لن يوافق على البرنامج مع مصر”.



وكشف أن بعض المستوردين حصلوا على سعر صرف الدولار من البنوك بالسعر الرسمي وحاسبوا المتسهلكين فيما يخص المنتج النهائي ب سعر الصرف في السوق السوداء قائلاً : “صحيح التجارة شطارة لكن اللي يعمل كده اسمه نصب ومش تجارة خالص”.



ولفت إلى أن الهدف الرئيسي للحكومة والبنك المركزي هو استقرار الاسعار عبر استهداف التضخم.

وأكد أن المشكلة الحالية هي وجود فجوة تمويلية نتجية خروج الأموال الساخنة قبل الحرب مباشرة والتضخم العالمي ومن ثم هناك دروس مستفادة من الأزمة واعترفت بها الدولة وهو يتوافق مع متطلبات الصندوق التي أعلنتها الحكومة قبل حتى الاتفاق أو المضي قدماً فيه.



وأعرب عن تفاؤله الفترة القادمة متوقعاً بداية الانفراجة مع خروج البضائع ومستلزمات الإنتاج والبضائع والمكدسة في الموانيء .مضيفا: “نسير في الاتجاه الصحيح، وعندي ثقة كاملة في إدارة البنك المركزي في إصلاح الأمور”.



و أعلنت الحكومة موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي الجمعة، الموافق 16 ديسمبر 2022، على البرنامج المتفق عليه بين الإدارة التنفيذية للصندوق والدولة المصرية، ممثلة في الحكومة والبنك المركزي المصري؛ بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الوطني الشامل، والممتد لمدة أربع سنوات، والذى سيُدعم من قبل صندوق النقد الدولي من خلال تقديم تسهيل ائتماني ممتد للدولة المصرية.