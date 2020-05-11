هشام عز العرب : البنك التجاري الدولي يدرس إتاحة وظائف من المنزل «الدنيا هتتغير»

أوضح في مداخلة هاتفية له مع برنامج القاهرة الآن على قناة العربية الحدث أن البنك قرر من الأسبوع الماضي من العالمين والمتعاملين ارتداء الكمامات للوقاية من الفيروس وحماية العملاء

قال هشام عز العرب رئيس البنك التجاري الدولي في مصر إن البنك يدرس إتاحة عمل بعض موظفيه من المنزل لمواجهة انتشار فيروس كورونا موضحا أن العالم سيتغير بعد تلك الأزمة عما كان عليه قبل الجائحة .

وأوضح في مداخلة هاتفية له مع برنامج القاهرة الآن على قناة العربية الحدث أن البنك قرر من الأسبوع الماضي من العالمين والمتعاملين ارتداء الكمامات للوقاية من الفيروس وحماية العملاء.

وأوضح أن ذلك القرار جاء قبل قرر اتحاد بنوك مصر الذي أصدر قرارا بجعلها إجبارية على كافة العاملين خلال فترة العمل.

وأشار عز العرب إلى أن البنك أخذ بعض الاجراءات لمواجهة الفيروس تتضمن لبس الكمامات وعمل مساحات بين المكاتب ونقل بعض الواظائف الى المنزل .

وتابع رئيس البنك التجاري الدولي : “”حكاية إني أمشي من غير كمامة دي أصبحت موضوع خطير جدا على صحة الناس، ومستمرين في الإجراءات الاحترازية، وبنفكر طالما فيه وظائف تتعمل من البيت جزء من التحول عندنا إن بقى فيه وظائف تتعمل في البيت، وأعمل مساحات”.

وعن تبرع البنك بمبلغ بـ 7 ملايين دولار لمواجهة فيروس كورونا أكد أن ذلك جاء لكونهم جزءا من قارة أفريقيا وتلبية لدعوة رئيس جمهورية جنوب أفريقيا الذي دعا للتبرع لصندوق مكافحة كورونا في القارة.

وأضاف: “أخطرنا رئيس الوزراء اننا تبرعنا بربع مليون دولار لهذا الصندوق ، بخلاف ما تم التبرع داخل مصر”.

قال محمد الإتربي، رئيس اتحاد البنوك بمصر، إن الاتحاد أصدر توجيهات للبنوك بضرورة إلزام العملاء المترددين على فروع البنوك بضرورة ارتداء “الكمامة” قبل دخول فروع البنوك.

وأعلن اتحاد البنوك أن ذلك يجيء حرصًا على سلامة وصحة العاملين بالقطاع المصرفي، وكذلك العملاء والمتعاملون مع البنوك، وتطبيق التدابير المصرفية المسئولة وتمشيًا مع الإجراءات والتدابير الاحترازية التي اتخذتها الدولة والبنك المركزي المصري ووزارة الصحة وبعض الهيئات القضائية من ضرورة ارتداء قناع الوجه الطبى؛ وذلك لرفع الإجراءات الوقائية. اتحاد البنوك يصدر توجيهات بإلزام المواطنين بارتداء «كمامات» قبل دخول الفروع