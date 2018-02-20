هشام عرفات يتفقد محطة مترو الأوبرا بعد تجميلها

محمود محسن عقب انتهاء اجتماع مجلس الوزراء، قام الدكتور هشام عرفات وزير النقل اليوم، ويرافقه المهندس علي الفضالي رئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق والمهندس خالد صبره العضو المنتدب للتشغيل والصيانة، والدكتور عمرو شعت مساعد الوزير، بزيارة محطة الأوبرا بالخط الثاني لمترو الأنفاق، حيث شاهد

محمود محسن



عقب انتهاء اجتماع مجلس الوزراء، قام الدكتور هشام عرفات وزير النقل اليوم، ويرافقه المهندس علي الفضالي رئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق والمهندس خالد صبره العضو المنتدب للتشغيل والصيانة، والدكتور عمرو شعت مساعد الوزير، بزيارة محطة الأوبرا بالخط الثاني لمترو الأنفاق، حيث شاهد الوزير الأعمال الخاصة بمشروع تجميل بعض الممرات والجدران بالمحطة، والذي تنفذه جمعية مبدعون تحت عنوان ” تيجى نلونها” بالتعاون مع شركة المترو، وذلك دون مقابل.

وتأتي الزيارة في اطار جهود وزارة النقل ممثلة في الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق في اضافة لمسة جمالية لمحطات المترو وتشجيع الشباب وتنمية قدراتهم نحو العمل الايجابي الذي يخدم الوطن.

اشاد الدكتور هشام عرفات وزير النقل بهذه التجربة وبخطة شركة المترو وجمعية مبدعون لاستكمال تجميل محطات المترو للوصول الى الشكل الحضاري المميز لمحطات هذا المرفق الحيوي الهام الذي يخدم ملايين الركاب يوميا.

والتقى عرفات بعدد من الشباب المشاركين في هذا المشروع واثنى على الجهد المبذول، مؤكدا ان الوزارة بكافة قطاعاتها في خدمة شباب مصر، وان اي مشروع يخدم الوطن فالوزارة بكافة امكاناتها لن تتوانى في تنفيذه.

كما اشار عرفات في حوارة مع الشباب الى ان الوزارة الى جانب اهتمامها بالجانب الجمالي للمحطات تقوم بخطة تطوير للخطين الاول والثاني واستكمال مشروعات ومراحل خطوط مترو الأنفاق والذي يعد احد اهم وسائل النقل الجماعي في القاهرة الكبرى.

ومن جانبه اوضح المهندس على الفضالى رئيس شركة مترو الأنفاق أنه تبنى الفكرة المقدمة من جمعية مبدعون بهدف تجميل بعض الحوائط والجدران بالمحطات وبالأسوار بخطوط المترو عن طريق بعض الرسومات والأعمال الفنية المقدمة من “مبدعون”.

ومن جهته أكد المهندس خالد صبره العضو المنتدب للتشغيل والصيانة، ان الشركة قامت بتوفير كل احتياجات فريق العمل بشراء الألوان والخامات التي يحتاجها شباب الحملة عن المبادرة، وتم تكليف فريق عمل من شركة المترو من التخصصات المختلفة لإزالة اى عواقب وحل أى مشكلة تحدث أثناء العمل .

ثم توجه عرفات الى تفقد محطات العتبة بالخط الثاني وارض المعارض بالخط الثالث واطمئن على زمن التقاطر بالخطين وقت الذروة.