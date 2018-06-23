هشام عرفات يتابع التشطيبات النهائية للقوس الشمالى الغربى بالدائرى الإقليمى

عرفات: تكثيف عوامل ووسائل السلامة والأمان بالطريق بحيث يكون جاهزا للافتتاح خلال شهر يوليو 2018المال -خاصأكد الدكتور هشام عرفات أن القوس الشمالى من الطريق الدائرى الإقليمى ( الشرقى الذى تم افتتاحه والغربى الذى يتم إجراء التشطيبات النهائية الخاصة به ) والذى تقوم بتنفيذه وزارة النقل يمثل جزءًا مهم

عرفات: تكثيف عوامل ووسائل السلامة والأمان بالطريق بحيث يكون جاهزا للافتتاح خلال شهر يوليو 2018

المال -خاص

أكد الدكتور هشام عرفات أن القوس الشمالى من الطريق الدائرى الإقليمى ( الشرقى الذى تم افتتاحه والغربى الذى يتم إجراء التشطيبات النهائية الخاصة به ) والذى تقوم بتنفيذه وزارة النقل يمثل جزءًا مهمًا من الطريق الذى يربط جميع المحاور الطولية السريعة والرئيسية المتجهة من وإلى إقليم القاهرة الكبرى، ويهدف لربط الطرق الرئيسية للمحافظات، ويسهم فى تخفيف الحركة المرورية العالية على الطريق الدائرى الحالى حول القاهرة الكبرى، وأنه تم تصميم وإنشاء الطريق ليكون بمواصفات الطرق الحرة وعزله عن الكيانات الجانبية، مشيرا الى أن الطريق له انعكاسات، إيجابية خاصة بتوفير وقت الرحلة وانخفاض معدل المحروقات بما ينعكس إيجابيا على البيئة، وتقليل الانبعاثات الكربونية.

وعن أهم مشروعات الطرق والكبارى خلال 4 سنوات القادمة 2018/2022 قال وزير النقل:

هناك المشـــروع القومــــى للطـــرق المرحلة الثالثة من المشـــروع القومــــى للطـــرق بإجمالى أطوال 1000 كم وتكلفة 17 مليار جنيه وتتضمن مشروعات( ازدواج طريق أسيوط / سوهاج الشرقى بطول 145 كم ، وازدواج طريق سفاجا / القصير/ مرسى علم بطول 213 كم ،وتوسعة وتطوير وصلة النفق من ك 109 طريق السويس / النفق بطول 24 كم ،وانشاء طريق لخدمة حركة النقل الثقيل بطريق القاهرة / السويس فى المسافة من الطريق الدائرى حول القاهرة حتى الطريق الدائرى الإقليمى بطول 37 كم ،و تطوير طريق القاهرة / أسيوط الصحراوى الغربى وانشاء طريق خدمة بطول 230 كم

،و ازدواج طريق 6 أكتوبر / الواحات بطول 270 كم .

بالاضافة الى تطوير شبكة الطرق القائمة حيث يتم استكمال مشروعات انشاء وازدواج ورفع كفاءة الطرق المدرجة بالخطة الاستثمارية بإجمالى أطوال 1500 كم وتكلفة 15 مليار جنيه ، و استكمال انشاء عدد المحاور على النيل بإجمالى تكلفة 8 مليار جنيه عند ( طما – ديروط – كلابشة – بنى سويف ” عدلى منصور ” – سمالوط – قوص – دراو –)، و كذلك إنشاء وتطوير عدد 15 كوبرى علوى بإجمالى تكلفة 2 مليار جنيه ومن أهمها ( البلينا – جرجا – قلما على الطريق الزراعى – كفر شكر – 3 كبارى علوية على طريق بنها / المنصورة – توشكى على طريق أسوان / أبو سمبل – 3 كبارى علوية على الطريق الدائرى لبورسعيد ).

جاءت تلك التصريحات على هامش جولة الدكتور/ هشام عرفات وزير النقل التفقدية اليوم لمتابعة المعدلات التنفيذية للتجهيزات النهائية للقوس الشمالى الغربى للطريق الدائرى الإقليمى والذى يمتد من طريق بنها الزراعى حتى الاسكندرية الصحراوى بطول ٥٧ كم والتى رافقه خلالها اللواء مهندس عادل ترك رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى ؛حيث تفقد الوزير قطاعات المشروع المختلفة ووجه الشركات المنفذة بتكثيف عوامل ووسائل السلامة والأمان (النيوجرسي-اللوحات الإرشادية – العواكس – التخطيط) وإنارة مطالع ومنازل الكبارى بحيث يكون الطريق جاهزا للإفتتاح خلال شهر يوليو 2018