هشام عرفات: نستهدف تنفيذ مشروعات طرق بـ30 مليار جنيه

هاجر عمران ومدحت اسماعيل:قال الدكتور هشام عرفات وزير النقل، إن الوزارة ممثلة في الهئية العامة للطرق والكبارى تستهدف إنشاء وتطوير 2200 كيلومتر طرق ضمن المشروع القومي للطرق بتكلفة 30 مليار جنيه وتطوير 5000 كيلومتر من شبكة الطرق الرئيسية القديمة بتكلفة 10 مليارات جنيه وإنشاء عدد 15 محورا جديدا على ال

هاجر عمران ومدحت اسماعيل:

قال الدكتور هشام عرفات وزير النقل، إن الوزارة ممثلة في الهئية العامة للطرق والكبارى تستهدف إنشاء وتطوير 2200 كيلومتر طرق ضمن المشروع القومي للطرق بتكلفة 30 مليار جنيه وتطوير 5000 كيلومتر من شبكة الطرق الرئيسية القديمة بتكلفة 10 مليارات جنيه وإنشاء عدد 15 محورا جديدا على النيل بتكلفة 11,5 مليار جنيه وإنشاء عدد 30 كوبرى علوى جديد على الشبكة بتكلفة 2,5 مليار جنيه.

وأضاف خلال كلمته في موتمر صحفي عقدته الغرفة الأمريكية، أن مستهدف إنشاء 15 محورا عبر كباري سيتم إنشاؤها علي النيل، في المرحلة الثالثة للمشروع القومي للطرق، لافتا إلي إن سيتم افتتاح مشروع شبرا بنها الحر خلال انتصارات أكتوبر الجاري.

وذكر عرفات سيتم الانتهاء من إنشاء كوبري كلبش علي النيل في أسوان منتصف العام المقبل، موضحا أن استدامة السلامة علي الطرق تنبع من كونها مصممة بمواصفات هندسية عالية ومطورة.