هشام عرفات : نستهدف تنفيذ حزمة مشروعات بقطاع النقل البحري

مدحت إسماعيل:قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إنه مستهدف تنفيذ حزمة من المشروعات في قطاع النقل البحري خلال الفترة المقلبة، لافتا إلى أن الموانئ تعد من القطاعات الواعدة، والتي توفر فرص عمل كثيرة.جاءت تصريحات وزير النقل على هامش تدشينه القاطرة تحيا مصر/2، وبدء تجارب الرصيف للقاطرة تحيا مصر/1 بت

مدحت إسماعيل:

قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إنه مستهدف تنفيذ حزمة من المشروعات في قطاع النقل البحري خلال الفترة المقلبة، لافتا إلى أن الموانئ تعد من القطاعات الواعدة، والتي توفر فرص عمل كثيرة.

جاءت تصريحات وزير النقل على هامش تدشينه القاطرة تحيا مصر/2، وبدء تجارب الرصيف للقاطرة تحيا مصر/1 بتكلفة إجمالية 230 مليون جنيه بقوة شد للقاطرة 70 طنا، طول 36 مترا، عرض 13 مترا، غاطس 6 متر وسرعة 12 عقدة للعمل بميناء السخنة.

شارك في التدشين هشام عرفات وزير النقل يرافقه الفريق أحمد خالد حسن قائد القوات البحرية، والدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، واللواء مهندس هشام أبوسنة رئيس الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، واللواء مهندس محمود مصطفى مدير عام جهاز الصناعات والخدمات البحرية، واللواء هشام أبوالعز مدير عام الشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن.