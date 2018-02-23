هشام عرفات : توفير 600 مليون يورو لتطوير الخط الأول للمترو

عقد د. هشام عرفات وزير النقل اجتماعا موسعا مع عدد من كبرى المؤسسات الدولية والبنوك العالمية (وكالة التنمية الفرنسية بالقاهرة (AFD) وبنك الاستثمار الأوروبي (EIB) والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) لبحث سبل دعم عدد من المشروعات في مجال مترو الأنفاق بالقاهرة، وعلى رأسها إعادة تأهيل وتطوير الخط الأول حلوان – المرج، بالإضافة إلى ترام الرمل بالإسكندرية، حضر اللقاء رئيس الهيئة القومية للأنفاق و مساعدو الوزير.

و استعرض الوزير التعاون المشترك بين الأطراف الثلاثة في الحصول على التمويل الخاص لتطوير الخط الأول للمترو، موضحا أن عملية تطوير هذا الخط تمثل أهمية كبرى بالنسبة لوزارة النقل، نظرا لتقادم التكنولوجيا المستخدمة في الخط، والتي تجاوز عمرها أكثر من 30 عاما.

جدير بالذكر أن هذا الخط ينقل حوالي مليونى راكب يوميا.

وأشار “عرفات” إلى أن المباحثات كانت ناجحة للغاية، وتم الاتفاق على أن يتم توقيع اتفاقية التمويل الخاصة بتطوير الخط الأول فى مايو المقبل بقيمة 600 مليون يورو، لتطوير البنية الأساسية بالخط، على أن تقوم هيئة الأنفاق بتوفير تمويل للمشروع، بما يوازى 100 مليون يورو، ليصبح إجمالى التمويل الذى سيتم توفيره لتطوير الخط الأول 700 مليون يورو وستبدأ إجراءات الإسناد فى يناير المقبل .

وفيما يتعلق بترام الرمل، أوضح أن الوكالة الفرنسية للتنمية نجحت في الحصول على منحة 8 ملايين يورو لصالح وزارة النقل لأعمال الدراسات الفنية الخاصة بترام الرمل وحملات التوعية المجتمعية، وسوف يتم توقيع العقد الخاص لهذه المنحة الشهر المقبل، على أن يتم توقيع اتفاقية تمويل مشروع “ترام الرمل” في سبتمبر المقبل، بقيمة 237 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبى والوكالة الفرنسية للتنمية.

ولفت إلى أن المشروع يأتي في إطار تطوير منظومة النقل الجماعي في الإسكندرية، ويمثل النقل الجماعي أكثر من ٢٥٪ من حركة النقل، ووصل عدد السيارات إلى ٤٠٠ ألف سيارة، وتستغرق الرحلة حاليًا ٧٥ دقيقة بالترام الحالي، وسيتم تقليلها إلى 35 دقيقة فقط، بعد إجراء عمليات التطوير وإلغاء التقاطعات، وسيتم عزل المسار بشكل تام وعمل إشارات إلكترونية.

وأضاف أن لذلك كان لابد من إعادة تأهيل ترام الإسكندرية بطول 13.7 كم، لافتا إلى أن المشروع سيخدم من 75 مليونا -100 مليون راكب سنويا.

و أشار “عرفات” إلى أن الوزارة ستقوم أيضا بتحديث الخط الثاني للمترو بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتوريد 6 قطارات جديدة للخط، منوها بأنه تم التباحث مع وكالة التنمية الفرنسية حول مقترح تمويل دراسات تطوير البنية الأساسية للخط (نظم التحكم و الإشارات ).

