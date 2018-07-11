هشام عرفات: تطوير أسطول السكك الحديدية لتحسين الخدمة المقدمة للركاب

محمود محسنفى إطار خطة وزارة النقل لتطوير وتحسين وتحديث أسطول السكك الحديدية، أجرى اليوم الدكتور هشام عرفات وزير النقل ويرافقه الفريق عبدالعزيز سيف الدين رئيس الهيئة العربية للتصنيع جولة تفقدية بمصنع سيماف، حيث شاهد الوزير الانتهاء من تطوير وتحديث وإعادة تأهيل أول عربة درجة ثالثة عادية ضمن العقد ال

محمود محسن

فى إطار خطة وزارة النقل لتطوير وتحسين وتحديث أسطول السكك الحديدية، أجرى اليوم الدكتور هشام عرفات وزير النقل ويرافقه الفريق عبدالعزيز سيف الدين رئيس الهيئة العربية للتصنيع جولة تفقدية بمصنع سيماف، حيث شاهد الوزير الانتهاء من تطوير وتحديث وإعادة تأهيل أول عربة درجة ثالثة عادية ضمن العقد الموقع بين هيئة السكك الحديدية ومصنع سيماف لتطوير عدد 200 عربة تخدم على خطوط الضواحى بإجمالى 450 مليون جنيه.

وصرح وزير النقل بأن المرحلة الاولى من هذا التعاقد تشمل 30 عربة على أن يتم تطوير العربات الاخرى تباعا خلال ستة أشهر هى مدة التعاقد ويتم ادخال العربات فور الانتهاء منها لخدمة المواطن، مشيرا إلى أن هناك تطويرا وتحديثا كبيرا يشمل كل عناصر مرفق السكك الحديدية الذي يخدم ملايين الركاب يوميا.

وأوضح أنه سيتم قريبا اعلان الفائز بتصنيع وتوريد الـ1300 عربة جديدة للركاب في صفقة هي الاضخم في تاريخ السكك الحديدية، بالاضافة الى انه في العام الماضي تم التعاقد على توريد 100 جرار جديد مع شركة جنرال إليكتريك مع إعادة تأهيل 81 جرارًا ومقرر أن تدخل الخدمة تباعا العام المقبل، وكذلك الحصول على تمويل من البنك الاوربي لإعادة الاعمار والتنمية 100 جرار أخرى، إضافة إلى تطوير المزلقانات والمحطات وتجديد البنية الاساسة وتحديث وتطوير نظم الاشارات.

وأضاف عرفات أنه الى جانب الاهتمام بتطوير عربات نقل الركاب فهناك اهتمام كبير بتدعيم الهيئة القومية لسكك حديد مصر بعربات بضائع جديدة حيث سيتم تدعيم هذا القطاع بنحو 800 عربة بضائع جديدة خلال الفترة القادمة (المرحلة الأولى شملت التعاقد في شهر يونيو 2018 على تصنيع وتوريد ١٤٠ عربة لنقل البضائع،بإجمالي تكلفة ٥ ٤٤ مليون جنيه، بين الهيئة ومصنع سيماف.

وتابع “أننا نهدف الى زيادة المنقول من البضائع عبر السكك الحديدية، لتخفيف الأعباء على الطرق، وزيادة العوائد المالية لهذا المرفق”.