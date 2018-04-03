هشام عرفات: تأخر القطارات بسبب عمليات التطوير والتحديث

مدحت إسماعيل ومحمود محسن قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إن تأخر القطارات في هذه الآونة يرجع إلى عمليات التطوير والتحديث التي تقوم به الوزارة في هذا المرفق. جاذ ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور هشام عرفات وزير النقل…

مدحت إسماعيل ومحمود محسن

قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إن تأخر القطارات في هذه الآونة يرجع إلى عمليات التطوير والتحديث التي تقوم به الوزارة في هذا المرفق.

جاذ ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور هشام عرفات وزير النقل بمقر الوزارة وبحضور رئيس وقيادات هيئة السكة الحديد ومساعد وزير النقل.

وأوضح عرفات أن سرعة القطار الطبيعية تكون بمعدل 100 كم/س، ولكن بسبب أعمال التطوير والتحديث تنخفض السرعة سالفة الذكر إلى 30 كم/س.

وأضاف عرفات أن الوزارة ممثلة في هيئة السكك الحديدية تقوم بتطوير وتحديث القطارات فضلا عن القضبان، بالإضافة إلى الإشارات وغيرها.

وأشار عرفات إلى أن الوقت المستهدف للتقاطر سيكون 8 دقائق بدل 15 دقيقة في الوقت الحالي.