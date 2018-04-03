هشام عرفات: بعض القضبان لم يتم تجديدها منذ الاحتلال الإنجليزي

مدحت إسماعيل ومحمود محسنقال الدكتور هشام عرفات وزير النقل أن هيئة السكك الحديدية لديها بعض القضبان التي لم يتم تجديدها منذ أيام الاحتلال الإنجليزي.جاذ ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور هشام عرفات وزير النقل بمقر الوزارة وبحضور رئيس وقيادات هيئة السكة الحديد ومساعد وزير النقل.وأضا

مدحت إسماعيل ومحمود محسن

قال الدكتور هشام عرفات وزير النقل أن هيئة السكك الحديدية لديها بعض القضبان التي لم يتم تجديدها منذ أيام الاحتلال الإنجليزي.

جاذ ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور هشام عرفات وزير النقل بمقر الوزارة وبحضور رئيس وقيادات هيئة السكة الحديد ومساعد وزير النقل.

وأضاف عرفات أن الوزارة ممثلة في هيئة السكك الحديدية تقوم بتطوير وتحديث القطارات فضلا عن القضبان بالإضافة إلى الإشارات وغيرهم.

وأوضح عرفات أن نسبة الجرارات القديمة تبلغ 80% من إجمالي الجرارات، مشيرا إلى أن البعض منهم منذ 45 عام.

وأكد عرفات أن الركاب سوف يشعرون بالتغيير إلى الأفضل في هذا المرفق في منتصف العام القادم.