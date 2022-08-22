هشام عباس ينتهي من «الجن والملبوس» في ألبومه الجديد

علمت “المال” أن المطرب هشام عباس انتهى من تسجيل أغنية جديدة في ألبومه الغنائي الجديد بعنوان “الجن والملبوس” وتعاون فيها مع الشاعر الغنائي مصطفى شاكر والموزع الموسيقي أسامة عبد الهادي والألحان لحسن دنيا.

والأغنية تتميز بطابع موسيقي جديد تماما على هشام عباس لم يقدمه سابقا في مسيرته الغنائية الطويلة التي بدأها عام 91 وحتى الآن وحقق فيها شهرة كبيرة بمصر.

وتتميز موسيقى الأغنية بستايل “روش” مغلف بموسيقى المقسوم الشرقي لكن بشكل جديد تماما.

ويقوم هشام عباس حاليا بتسجيل أغنيات ألبومه الجديد ليطرحه خلال الفترة القادمة للجمهور، بعد غياب طويل عن الألبومات الغنائية منذ سنوات.

يذكر أيضا أن هشام عباس أحيا مؤخرا حفل افتتاح مهرجان القلعة للموسيقى الدورة 30 وشهد حضورا لافتا من الجمهور.