ثقافة وفنون

هشام عباس ينتهي من أغنية «يامركز ياحويط» في ألبومه المقبل

تميل أغنية يامركز ياحويط لنفس ستايل أغنية الله يسلم حالك التي أصدرها في التسعينات .
أحمد حمدي 1:12 ص, الأربعاء, 20 أكتوبر 21 1:12 ص, الأربعاء, 20 أكتوبر 21

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علمت “المال” أن المطرب هشام عباس انتهى مؤخرا من تسجيل أغنية جديدة ليضمها لأغنيات ألبومه الغنائي القادم المتوقع صدوره مع العام الجديد 2022 .

والأغنية بعنوان “يامركز ياحويط”، ويتعاون فيها مع الشاعر عادل السيد والملحن فارس فهمي والموزع الموسيقي أسامة الهادي .

الأغنية تعيد للجمهور المصري ذكرياته مع أغنية هشام الشهيرة ” الله يسلم حالك” التي قدمها في بداية فترة التسعينات وقت ظهوره على الساحة الغنائية وحقق بها شهرة واسعة .

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وتميل أغنية يامركز ياحويط لنفس ستايل أغنية الله يسلم حالك التي أصدرها في التسعينات .

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بقلم أحمد حمدي

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