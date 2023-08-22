هشام عباس يحيي حفلا غنائيا بمهرجان القلعة للموسيقى 28 أغسطس

يحيي المطرب هشام عباس حفلا غنائيا كبيرا ضمن فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء الإثنين 28 أغسطس الجاي، الذي تبدأ فعالياته 25 أغسطس الحالي برعاية وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني.

ويقدم هشام عباس في الحفل للجمهور أشهر أغنياته في مسيرته الغنائية منها، حلال عليك، حبيتها، زي الأول، ياراميني في الغرام، شوفي، قول عليا مجنون، فينو، ناري نارين وغيرها.

وكان آخر حفل قدمه هشام عباس، مشاركته مع النجم إيهاب توفيق في حفل غنائي بمدينة صور بلبنان، إضافة لمشاركته في حفل كاسيت 90 بموسم جدة بالمملكة العربية السعودية بمسرح بنش مارك، مع كوكبة من أبرز نجوم التسعينات وهم حسام حسني وسيمون وحميد الشاعري ومصطفى قمر وإيهاب توفيق وحقق الحفل نجاحا جماهيريا كبيرا وتصدر التريند.