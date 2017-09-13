هشام عباس ومصطفى قمر ضيوف أولى حلقات صالون أنوشكا

على راشد تذاع أولى حلقات برنامج "صالون أنوشكا" على فضائية "DMC" -اليوم الأربعاء، في التاسعة مساءً- الذي تقدمه الفنانة أنوشكا، ويحل على البرنامج في أول حلقاته "الأصدقاء" حميد الشاعري ومصطفي قمر وهشام عباس في سهرة فنية خاصة.وتعد هذه المرة الأولي التي تجلس فيها الفنانة "أنوشكا" على كرسي المذيع

على راشد



تذاع أولى حلقات برنامج “صالون أنوشكا” على فضائية “DMC” -اليوم الأربعاء، في التاسعة مساءً- الذي تقدمه الفنانة أنوشكا، ويحل على البرنامج في أول حلقاته “الأصدقاء” حميد الشاعري ومصطفي قمر وهشام عباس في سهرة فنية خاصة.

وتعد هذه المرة الأولي التي تجلس فيها الفنانة “أنوشكا” على كرسي المذيع بعد النجاح والتألق الذي حققته في أعمالها الدرامية في “السيدة الأولى”، و”جراند أوتيل”، و”حلاوة الدنيا”.

ويستضيف البرنامج على مدار حلقاته كوكبة من ألمع النجوم والشخصيات المصرية والعربية، وفِي الكثير من الحلقات تقدم الفنانة أنوشكا بعض من أغانيها كما تغني بعض الأغنيات النادرة من أرشيف الغناء المصري.

وتدور موضوعات الحلقات الأولى حول الصداقة والحب والرومانسية والغناء بأنواعه المختلفة وشخصية فارس الأحلام والجان والفيديت في السينما المصرية، ويأخذ طابع الصالون الاجتماعي الفني والثقافي المتنوع الذي يجمع ما بين المتعة والثقافة واستدعاء ذاكرة الفنون والإبداعات المصرية المختلفة.

“صالون أنوشكا”، من إخراج أكرم فاروق، وإعداد مصطفي عمار، وإنتاج فني، وليد إمبابي ومدير التصوير مجدي إبراهيم وأنتج البرومو وأعمال الجرافيك شركة اروما تحت إشراف تامر مرتضى، ومدير التصوير مازن متجول ويشرف على إنتاج البرنامج أحمد طه وتنتجه شركة كونتنت بلاس.