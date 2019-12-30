هشام عباس لـ«المال»: «شريط كوكتيل» بانتظار موسم جديد وسأعود للحفلات الغنائية

هشام عباس قال إن الموسم الجديد سيحمل أفكارا فنية مختلفة عن المواسم السابقة التي قدمها من البرنامج على شاشة الحياة.

كشف الفنان هشام عباس في تصريحات للمال، أنه سيقوم بتقديم موسم جديد من برنامج شريط كوكتيل، خلال 2020.

هشام عباس : عام 2020 حافل بالحفلات الغنائية

وأضاف أن الموسم الجديد سيحمل أفكارا فنية مختلفة عن المواسم السابقة التي قدمها من البرنامج على شاشة الحياة.

وتابع أنه يريد المحافطة على تقديمه لبرامج المنوعات، لكونها شيئا مميزا بالنسبة له والجمهور أيضا.

وأكد أنه سيعود لإحياء الحفلات الغنائية بعد غياب فترة طويلة، في رأس السنة بحفل كبير بكايروفيستيفال وحفلات أخرى بالغردقة وغيرها في ٢٠٢٠؛ لتسويق ودعم ألبومه الجديد الذي قام بطرحه مؤخرا “عامل ضجة”.

ويتكون ألبوم هشام من أغنيات متنوعة منها اهربي، السكة خضرا، أغلى من العين، بيسلم عليك وغيرها.