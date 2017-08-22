هشام عباس فى القلعة.. والجيتس يلتقى جمهور المحكى

ولاء البري
لأول مرة يشارك النجم هشام عباس فى فعاليات مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء، حيث يقدم حفلًا فى العاشرة مساء الجمعة 25 أغسطس على مسرح المحكى 2 يتضمن مجموعة من أعماله ذات الجماهيرية الكبيرة، منها فينه، حبيبى ده، زمان وأنا صغير، قول عليا مجنون، ما كانش ذنبى، طول ما انت بخير، عمال يحكيلى عنها، مين اللى جوة فى قلبى، حلال عليك، فين وفين، الله يسلم حالك، يا رامينى فى الغرام، وحالة حب.
يسبقه فى الثامنة مساء على مسرح المحكى 1 حفل لفرقة الجيتس بقيادة الملحن والموزع الموسيقى سمير حبيب يضم مختارات من أشهر أغانى القرن العشرين العربية والأجنبية التى أعيد توزيعها موسيقيًّا بشكل معاصر، منها سيدى يا سيدى، الحلوة دى، يا ورد على فل وياسمين، بانوراما لأعمال من التراث الغنائي السودانى، منها ازيكم- سميرة– المامبو السودانى، ليلا، أحسن ناس، يا صغير على الهوى، يا مصطفى، فطومة، تيك مى باك تو كايرو، يا نخلتين فى العلالى، اتفرج ع الحلاوة حلوة يا بلدى، لندا وتترات فوازير رمضان.