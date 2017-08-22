هشام عباس فى القلعة.. والجيتس يلتقى جمهور المحكى

ولاء البريلأول مرة يشارك النجم هشام عباس فى فعاليات مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء، حيث يقدم حفلًا فى العاشرة مساء الجمعة 25 أغسطس على مسرح المحكى 2 يتضمن مجموعة من أعماله ذات الجماهيرية الكبيرة، منها فينه، حبيبى ده، زمان وأنا صغير، قول عليا مجنون، ما كانش ذنبى، طول ما انت بخير، عمال يحكي

ولاء البري

لأول مرة يشارك النجم هشام عباس فى فعاليات مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء، حيث يقدم حفلًا فى العاشرة مساء الجمعة 25 أغسطس على مسرح المحكى 2 يتضمن مجموعة من أعماله ذات الجماهيرية الكبيرة، منها فينه، حبيبى ده، زمان وأنا صغير، قول عليا مجنون، ما كانش ذنبى، طول ما انت بخير، عمال يحكيلى عنها، مين اللى جوة فى قلبى، حلال عليك، فين وفين، الله يسلم حالك، يا رامينى فى الغرام، وحالة حب.



