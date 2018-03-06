هشام عباس ضيف الوصية ويصور مشاهده بمدينة الإنتاج

أحمد حمدي:علمت "المال" أن النجم هشام عباس يستعد لتصوير مشاهده في مسلسل الوصية اليوم باستوديو الصوت بمدينة الانتاج الاعلامي حيث يظهر فيه كضيف شرف في احدى حلقاته.ويبدأ هشام تصوير مشاهده من العاشرة صباحا في مدينة الإنتاج مع أبطال العمل النجوم أكرم حسني واحمد امين حتى مساء اليوم.وتعتبر هي

أحمد حمدي:

علمت “المال” أن النجم هشام عباس يستعد لتصوير مشاهده في مسلسل الوصية اليوم باستوديو الصوت بمدينة الانتاج الاعلامي حيث يظهر فيه كضيف شرف في احدى حلقاته.

ويبدأ هشام تصوير مشاهده من العاشرة صباحا في مدينة الإنتاج مع أبطال العمل النجوم أكرم حسني واحمد امين حتى مساء اليوم.

وتعتبر هي التجربة الثانية لهشام عباس في التمثيل بعد مشاركته في مسلسل السبع صنايع كضيف شرف أيضا الذي قام ببطولته النجمان مي سليم وشريف رمزي الفترة الماضية وتم عرضه على شاشة او اس ان .

الوصية انتاج كريم ابو ذكري ويشارك فيه ريم مصطفى واحمد حلاوة ومحمد جمعة ومحمد طعيمة وسيتم عرضه في رمضان.