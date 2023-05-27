هشام عاشور يلتقي نيلي كريم للمرة الثالثة في «برشامة»

يلتقي الفترة القادمة للمرة الثالثة هشام عاشور مع زوجته النجمة نيلي كريم في فيلم سينمائي جديد “برشامة” تأليف شرين وخالد دياب بمشاركة مصطفى خاطر وسيد رجب وطه دسوقي .

ويعتبر “برشامة” التعاون الفني الثالث الذي يجمع بين هشام عاشور ونيلي كريم، بعد تعاونه معها في مسلسل “عملة نادرة” الذي قدمته نيلي بموسم رمضان هذا العام إخراج ماندو العدل وإنتاج جمال العدل .

كما شاركها أيضا في مسلسل “روز وليلى” الذي يعرض الفترة المقبلة بمنصة رقمية، وتشارك نيلي البطولة النجمة يسرا، تأليف السيناريست البريطاني كريس كول وإخراج المخرج السينمائي والتلفزيوني البريطاني أدريان شيرجولد، يشارك في بطولته أحمد وفيق، تيام قمر وأمل رزق وعدد من ضيوف الشرف منهم رزان مغربى.