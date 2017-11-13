هشام طلعت: ننتظر خروج الوليد لاستئناف مفاوضات الشراكة

هاجر عمران قال هشام طلعت مصطفى رجل الأعمال إن المفاوضات التى أجراها فى أغسطس الماضى مع الأمير السعودى الوليد بن طلال لم تنته إلى اتفاقات مفعلة، مشيرا إلى أنه ينتظر خروجه من ازمته لاستئناف المفاوضات. وأضاف مصطفى فى تصريحات صحفية على هامش فاعليات اليوم الثانى لمؤتمر اخبار اليوم الاقتصادى منذ قليل،

هاجر عمران

قال هشام طلعت مصطفى رجل الأعمال إن المفاوضات التى أجراها فى أغسطس الماضى مع الأمير السعودى الوليد بن طلال لم تنته إلى اتفاقات مفعلة، مشيرا إلى أنه ينتظر خروجه من ازمته لاستئناف المفاوضات.

وأضاف مصطفى فى تصريحات صحفية على هامش فاعليات اليوم الثانى لمؤتمر اخبار اليوم الاقتصادى منذ قليل، أن الشراكة مع الوليد ليست حديثة ولكنها ترجع إلى عام 2010 وتم إعادة الحديث بشأنها مؤخرا.

جدير بالذكر أن هشام طلعت مصطفى عقد مناقشات مع الوليد بن طلال الملياردير السعودى لضخ 800 مليون دولار بحضور الوزيرة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى خلال اغسطس الماضى.

ومن المعروف أن الوليد بن طلال تمت إدانته مؤخرا مع أمراء سعوديين آخرين ضمن أول قرارات لجنة الفساد التى شكلتها المملكة مؤخرا.