هشام طلعت مصطفي: سوق العقارات كبير والمستقبل واعد

قال هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفى، إن السوق العقارية المصرية سوق واعدة وكبيرة، وتقييمي الشخصي للمستقبل على مدار الثلاثين سنة المقبلة هو مستقبل واعد جدا .

وأضاف أن التركيبة العمرية في مصر للتعداد السكاني هي من سن صفر الى 30 سنه وهم يمثلون 65% من التعداد السكاني في مصر وهو يعطينا طلب حقيقي لا يقل عن 30 مليون وحدة سكنية خلال الـ 30 سنه القادمة”.

جاء ذلك فىي كلمته بمؤتمر سيتي سكيب مصر 2021 في يومه الثاني والأخير سلسلةً من الجلسات الحوارية التي تناولت مواضيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وقطاع العقارات التجارية بشكل رئيسي ومستقبل العقارات بعد فيروس كورونا، بعد برنامج حافل من العروض التقديمية والجلسات الحوارية التي سلطت الضوء على مختلف التوجهات الحالية للقطاع العقاري خلال اليوم الافتتاحي للفعالية.

ويأتي تنظيم مؤتمر سيتي سكيب المرتقب تمهيداً لانطلاق معرض سيتي سكيب مصر الذي يستمر لأربعة أيام ويحتفي بالذكرى السنوية العاشرة لإطلاق الفعالية التي تنعقد هذا العام بين 22 و25 سبتمبر في مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.