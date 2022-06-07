هشام طلعت مصطفى : 2.5 مليار جنيه حجم الاستثمار المتوقع في مشروع فندق فورسيزونز الأقصر

كشف المهندس هشام طلعت مصطفى رئيس مجلس إدارة مجموعة طلعت مصطفى أن حجم الاستثمار المتوقع في مشروع فندق فورسيزونز الأقصر يصل إلى 2.5 مليار جنيه كإنفاق وسيتم إفتتاح الفندق في نهاية 2024.

جاء ذلك خلال مداخلة عبر برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”.

وأوضح هشام طلعت مصطفى أن المجموعة لديها خطة عمل واضحة على مدار الخمس سنوات القادمة ويتم إعلانها للمستثمرين ومساهمي الشركة وملتزمون بتنفيذها لأننا شركة عالمية ونعتمد على خطط استثمارية مستقبلية عبر خطط خمسية.

وأشار إلى أن مجموعة طلعت مصطفى حريصة على الاهتمام بالدخل ذو الطبيعة الثابتة أو المتكرر بخلاف عمل التطوير العقاري وأن المجموعة لديها خطة واضحة لزيادة أعداد الفنادق المملوكة للمجموعة.

وقال: “لدينا خمسة فنادق يعملون الآن في شرم والاسكندرية والقاهرة وخمسة أخرى تحت التطوير وهي فورسيزون الاقصر ومدينتي ومرسى علم بها مشروع كبيرة ومشروعات أخرى غرب القاهرة قيد التطوير جهة المتحف الكبير ستعلن عنها بعد توقيع العقود مع الحكومة”.

ولفت إلى أنه قبل دخول هذه النوعية من الفنادق في مصر قبل بداية الألفينات كان متوسط سعر بيع الغرفة الواحدة بين 80-90 دولار ولم يكن يجذب نوعية معنية من السياحة الوافدة لمصر ولكن مع دخول الفورسيزون لمصر أخرج منتجاً أوصل متوسط سعر بيع الغرفة إلى 400-500 دولار مع اجتذاب شرائح أخرى من السياحة الوافدة لمصر فضلاً عن النهوض وارتفاع العوائد الاقتصادية السياحية من تلك النوعية من الفنادق مما يؤدي لرفع مستوى دخل الدولة وتسويق مصر عالمياً على الصعيد السياحي.

وبين أن الفكر اتجه بالتعاون بين شركة إيجوث وطلعت مصطفى لادخل هذه النوعية من الفنادق لجنوب مصر وتحديداً الاقصر وهي نوعية من الفنادق المميزة وكان الاتجاه لأسوان والأقصر نظراً لامتلاكهما ثروة ضخمة من الآثار والأجواء المناخية التي تمثل مشتى وقبلة للسياحة جنوب مصر.

وأوضح أنه كان واجبا على المجموعة النهوض بهذه الثروات عبر الاستثمار الفندقي عبر جذب هذه النوعية من السياحة للاقصر وأسوان وجعلها مقصداً سياحياً هاماً لنوعية من السياح الاكثر إنفاقاً بما يضيف ويحسن جودة المنتج السياحي المصري.

وأوضح أن شكل الشراكة مع الدولة يتماشى مع اتجاهها في الأونة الاخيرة عبر المشاركة مع الدولة عبر الأرض من قبل الحكومة والمطور يقوم بالاستثمار وتقاسم الإيراد عبر تقييم الأراضي بسعرها الحالي والاستثمار الذي ضخه المستثمر ومن ثم يتم تقاسم الإيراد.



وكان المستشار مصطفى ألهم ، محافظ الأقصر ، قد قام بوضع حجر أساس مشروع فندق فورسيزونز الأقصر ، بحضور ميرفت حطبة، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق ، وهشام طلعت مصطفى ، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى ، وذلك يوم الثلاثاء 7 يونيو 2022.



ويقع المنتجع الجديد فى الجانب الشرقى من النيل ويطل على وادى الملوك مباشرة ، ويضم فندق فى المنتصف وجناحين مصممين بأسلوب معمارى فريد . ويتكون الفندق من من 5 طوابق على مساحة 40 الف متر مربع ويحتوى على 201 غرفة ، بالاضافة الى جراج للسيارات على مساحة 3 الأف متر تحت الأرض.



كما يضم الفندق قاعات اجتماعات وجيمانيزيوم ونادي صحي وحمامات سباحة وحدائق وشلالات ومنطقة العاب أطفال بالاضافة الى التراسات المطلة على النيل و قاعة المناسبات وغيرها من الملحقات.