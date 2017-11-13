هشام طلعت مصطفى يدعو لضرائب إضافية على مبيعات العقارات

ولجنة الإسكان: السوق لا تحتمل هاجر عمران: دعا رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، إلى فرض ضرائب إضافية بقيمة بسيطة تصل إلى 2% على مبيعات جميع الشركات العاملة فى التطوير العقارى، مشيرا إلى أن ذلك سيعمل على خلق مزيد من الطلب على العقارات وتقليص الفجوة بين العرض والطلب مما يؤدى إلى إنعاش السوق. وأضا

ولجنة الإسكان: السوق لا تحتمل

هاجر عمران:

دعا رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، إلى فرض ضرائب إضافية بقيمة بسيطة تصل إلى 2% على مبيعات جميع الشركات العاملة فى التطوير العقارى، مشيرا إلى أن ذلك سيعمل على خلق مزيد من الطلب على العقارات وتقليص الفجوة بين العرض والطلب مما يؤدى إلى إنعاش السوق.

وأضاف خلال كلمته بالجلسة الأولى باليوم الثانى لمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادى، تحت عنوان “العمران وأهميته فى التنمية”، أن التطوير العمرانى هو المخرج الوحيد لحل مشكلات الاقتصاد التى تعانيها مصر، خاصة أن الطلب يزداد بشكل سنوى إلى 700 ألف وحدة ومن المتوقع أن يرتفع عن هذا الرقم.

من جهته، قال معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان فى مجلس النواب، إن الوقت الحالى غير مناسب لفرض أى ضرائب جديدة على العقارات، وأن السوق لا تحتمل لأن المستثمر سيمررها للمستهلك، وبالتالى يزداد التضخم، وهى المشكلة التى تعانيها السوق بشكل كبير بعد التعويم.

وانتقد هشام طلعت مصطفى عدم تعزيز تمويلات القطاع المصرفى للقطاع، مشيرا إلى أن البنوك توفر تمويلات للقطاع العقارى بـ7% من إجمالى التمويلات المتاحة، فى حين أن النسب العالمية تتراوح بين 65 و80%، داعيا إلى تعزيز دور البنوك.

وقال إن ارتفاع سعر الفائدة واحدة من المشكلات الرئيسية التى تعانيها السوق، مشيرا إلى أن زيادة العرض والطلب ستسمح بتقليص عجز الموازنة من خلال تعظيم دخل الفرد.