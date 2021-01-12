هشام طلعت مصطفى يتكفل بتوفير 2 مليون جرعة من لقاح كورونا لغير القادرين

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقد ظهر اليوم بمقر وزارة الصحة والسكان، على هامش توقيع بروتوكول للتعاون بين مجموعة طلعت مصطفى، ووزارة الصحة والسكان، وصندوق تحيا مصر

أعلن هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى، عن تبرعه بتحمل تكاليف لقاح ضد فيروس كورونا لنحو 2 مليون مواطن من غير القادرين.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقد ظهر اليوم بمقر وزارة الصحة والسكان، على هامش توقيع بروتوكول للتعاون بين مجموعة طلعت مصطفى، ووزارة الصحة والسكان، وصندوق تحيا مصر ، بحضور الدكتورة هالة زايد ، وزيرة الصحة والسكان ، وتامر عبدالفتاح ، المدير التنفيذي لصندوق “تحيا مصر”،

وأكد هشام طلعت مصطفى، أن توقيع بروتوكول التعاون يأتي من منطلق دعم التكاتف بين جميع المؤسسات الوطنية وفي إطار إيمان مجموعة طلعت مصطفى بالمسئولية الاجتماعية ودورها في خدمة المجتمع.

وأوضح مصطفى، أن جائحة كورونا هي من أهم التحديات التي واجهت العالم كله في العصر الحديث لما نتج عنها من خسائر بشرية ضخمة وأضرار اقتصادية جمة، مشيراً إلى أن مصر تمكنت من التعامل بحرفية شديدة مع هذا التحدي الصعب بفضل القرارات الحكيمة، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ووجه هشام طلعت الشكر للدكتورة هالة زايد على جهودها الضخمة التي تبذلها منذ بداية أزمة كورونا، وكل الأجهزة والمؤسسات المعنية، وعلى رأسها صندوق تحيا مصر برئاسة اللواء محمد أمين، على مجهوداته الضخمة في حل كثير من المشاكل التي يعاني منها المجتمع ويرتقي به، وجميع وسائل الإعلام التي تقوم بدور بارز في توعية المواطنين وتنويرهم بمخاطر هذه الجائحة غير المسبوقة.