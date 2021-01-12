اقتصاد وأسواق

هشام طلعت مصطفى يتكفل بتوفير 2 مليون جرعة من لقاح كورونا لغير القادرين

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقد ظهر اليوم بمقر وزارة الصحة والسكان، على هامش توقيع بروتوكول للتعاون بين مجموعة طلعت مصطفى، ووزارة الصحة والسكان، وصندوق تحيا مصر
احمد صبحي 4:13 م, الثلاثاء, 12 يناير 21 4:13 م, الثلاثاء, 12 يناير 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلن هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى، عن تبرعه بتحمل تكاليف لقاح ضد فيروس كورونا لنحو 2 مليون مواطن من غير القادرين.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقد ظهر اليوم بمقر وزارة الصحة والسكان، على هامش توقيع بروتوكول للتعاون بين مجموعة طلعت مصطفى، ووزارة الصحة والسكان، وصندوق تحيا مصر ، بحضور الدكتورة هالة زايد ، وزيرة الصحة والسكان ، وتامر عبدالفتاح ، المدير التنفيذي لصندوق “تحيا مصر”،

اقرأ أيضا  «الصحة» تفاوض «فايزر العالمية» للحصول على لقاح كورونا

وأكد هشام طلعت مصطفى، أن توقيع بروتوكول التعاون يأتي من منطلق دعم التكاتف بين جميع المؤسسات الوطنية وفي إطار إيمان مجموعة طلعت مصطفى بالمسئولية الاجتماعية ودورها في خدمة المجتمع.

وأوضح مصطفى، أن جائحة كورونا هي من أهم التحديات التي واجهت العالم كله في العصر الحديث لما نتج عنها من خسائر بشرية ضخمة وأضرار اقتصادية جمة، مشيراً إلى أن مصر تمكنت من التعامل بحرفية شديدة مع هذا التحدي الصعب بفضل القرارات الحكيمة، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

اقرأ أيضا  صندوق تحيا مصر يخصص حساب رقم 037037 لتلقي تبرعات توفير لقاح كورونا

ووجه هشام طلعت الشكر للدكتورة هالة زايد على جهودها الضخمة التي تبذلها منذ بداية أزمة كورونا، وكل الأجهزة والمؤسسات المعنية، وعلى رأسها صندوق تحيا مصر برئاسة اللواء محمد أمين، على مجهوداته الضخمة في حل كثير من المشاكل التي يعاني منها المجتمع ويرتقي به، وجميع وسائل الإعلام التي تقوم بدور بارز في توعية المواطنين وتنويرهم بمخاطر هذه الجائحة غير المسبوقة.

اقرأ أيضا  الصناعة والتجارة : استمرار الإفراج عن البضائع دون توثيق شهادات المنشأ من الغرف التجارية
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم احمد صبحي

ملف الكاتب احمد صبحي

اقرأ أيضاً

وزيرة التجارة: تيسيرات ضريبية للمشروعات الصغيرة بعد صدور اللائحة التنفيذية

‫محمود الصباغ‬‎ 4:09 م, الثلاثاء, 12 يناير 21

«يونيون إير» توقع شراكة مع «TCL» الأمريكية لتصنيع أجهزتها بمصر

عصام عميرة 3:58 م, الثلاثاء, 12 يناير 21

«جينكس» الوكيل الحصري لتوزيع أجهزة الكشف عن كورونا بالشرق الأوسط

المرسي عزت 2:55 م, الثلاثاء, 12 يناير 21

«الزراعة» تتابع محصول القمح والفول وتقاوى الإكثار فى القليوبية والمنوفية

الصاوي أحمد 2:54 م, الثلاثاء, 12 يناير 21

أسعار الذهب اليوم في مصر 12-1-2021 وارتفاع عيار 21

عمر سالم 1:59 م, الثلاثاء, 12 يناير 21

الجمارك: 3.3 مليار جنيه ضرائب ورسوم محصلة بالدخيلة والسخنة ديسمير الماضى

منى عبدالباري 1:41 م, الثلاثاء, 12 يناير 21